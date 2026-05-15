विदर्भातल्या 'या' मंदिरात आजपासून किरणोत्सव ; १५ मेपासून सलग पाच दिवस अनुभवायला मिळणार अनमोल ठेवा

लोणार : लोणार शहर पुरातन मंदिरासाठी प्रसिद्ध आहे, जगप्रसिद्ध लोणार सरोवरात आणि सभोवताली खूप प्राचिन मंदिरे आढळून येतात, त्यातीलच एक आहे. सुबक दगडी कोरीव कलाकुसर असलेले प्राचीन दैत्यसूदन मंदिर. तब्बल १००० वर्ष जुने असलेले हे मंदिर शहराचा एक अनमोल ठेवा आहे. या मंदिराची कलाकुसर थेट कोनार्कच्या सूर्य मंदिराशी मिळती जुळती असलेली आढळून येते. भगवान विष्णूंच्या दैत्य सुधन अवतारला समर्पित असलेले हे मंदिर बघण्यासाठी पर्यटकांची नियमित वर्दळ असते. .अशा एतिहासीक मंदिरामध्ये आज १५ मे पासून सलग पाच दिवस किरणोत्सव अनुभवायला मिळणार आहे. सदर पाच दिवसात दुपारी ११ ते १ वाजेच्या दरम्यान सूर्यकिरण भगवान दैत्य सुदन यांच्या मूर्तीला अभिषेक करताना दिसून येणार आहेत. हा प्राचीन इंजीनियरिंगचा चमत्कार बघण्यासाठी मोठ्या प्रमाणावर या ठिकाणी भाविकांची गर्दी सुद्धा होत असते. .चार ते पाच दिवस चालणारा हा किरणोत्सव याची देही बघण्यासाठी भाविक उत्सुक झालेली आहेत. पुरातत्त्व विभागाकडून हा किरणोत्सव बघण्यासाठी येणाऱ्या भक्तांसाठी सोयीसुविधा निर्माण करण्याची अपेक्षा सर्वसामान्यांकडून व्यक्त होत आहे. नक्कीच या किरणोत्सवामुळे लोणार शहरामध्ये पर्यटकांची वर्दळ वाढणार असल्याने पर्यटन तसेच स्थानिक व्यावसायिकांना सुद्धा चालना मिळण्याची शक्यता आहे. .आतापर्यंत प्रसिद्धीपासून दूर असलेला हा किरणोत्सव मागील दोन-तीन वर्षांपासून मात्र आकर्षणाचा केंद्रबिंदू ठरला आहे. हा किरणोत्सव अनुभवण्याची संधी १५ मे पासून मिळणार असल्याने शहरातील स्थानिक नागरिक असो किंवा भाविक असो सर्वामध्ये कुतूहल निर्माण झाले आहे. या ठिकाणी येणाऱ्या सर्व भाविकांनी शांतता ठेवून स्वःता दर्शन घेऊन इतरांना सुद्धा दर्शनाची संधी द्यावी, शांतता ठेवावी, यासाठी पोलीस निरीक्षक प्रकाश सदगीर यांच्या मार्गदर्शनाखाली पोलिसांचा चोक बंदोबस्त ठेवण्यात येणार आहे.