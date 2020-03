पूर्वमोसमी पावसाचा तडाखा; वऱ्हाडात 40 हजार हेक्टरवर नुकसान

अकोला : वऱ्हाडात मंगळवारी झालेल्या पूर्वमोसमी पाऊस, गारपीट आणि वादळामुळे सुमारे 40 हजार हेक्टरपेक्षा अधिक क्षेत्रावरील पिकांचे नुकसान झाले आहे. याबाबत प्रशासनाकडून वरिष्ठांकडे एक अहवाल तातडीने पाठविण्यात आला. दरम्यान, बुधवारी (ता.18) रात्री वाशीम जिल्ह्यात तीन तालुक्यात जोरदार गारपीट झाल्याने तेथे नुकसान झाले असून, त्याचा अहवाल गुरुवारी (ता.19) बनविण्याचे काम सुरू होते. यामुळे वऱ्हाडातील नुकसान 40 हजार हेक्टरवर पोचणार आहे. या नुकसानात एकट्या बुलडाणा जिल्ह्यातच 35 हजार हेक्टरपेक्षा अधिक क्षेत्रावरील पिके उद्ध्वस्त झाल्याचे समोर आले आहे. बुलडाणा जिल्ह्यात मंगळवारी दुपारनंतर विविध भागात पाऊस, वादळी वारा आणि गारपीट झाली. या आपत्तीत 296 गावातील 34 हजार 808 हेक्टरवरील पिकांचे नुकसान झाल्याचा अहवाल समोर आला आहे. शासनाच्या स्थायी आदेशानुसार यंत्रणांनी पंचनामे करीत अहवाल तयार केला. जिल्ह्यात 13 पैकी आठ तालुक्यांना या आपत्तीचा फटका बसला. मंगळवारी दुपारपासून जिल्ह्यात विविध तालुक्यात पूर्वमोसमी पाऊस व गारपीट झाली. या आपत्तीचा जळगाव जामोद तालुक्यातील 119 गावांना फटका बसला. बोराच्या आकाराएवढी गार पडली. झालेल्या नुकसानात प्रामुख्याने मोताळा तालुक्यात 1700 हेक्टर, चिखली 5469 हेक्टर, खामगाव 2365 हेक्टर, मलकापूर 8400 हेक्टर, नांदुरा 5720 हेक्टर, जळगाव जामोद 8436 हेक्टर, संग्रामपूर 2683 हेक्टर आणि सिंदखेडराजा तालुक्यात 35 हेक्टरवरील पिकांचे नुकसान झाले आहे. हेही वाचा - Video : मास्क लावून घरातच उरकले शुभमंगल ! अकोला जिल्ह्यात 6772 हेक्टरवरील पिके बाधीत

अकोला जिल्ह्यात वादळी वाऱ्यासह अवकाळी पाऊस झाल्याने 6 हजार 772 हेक्टर क्षेत्रावरील पिकांना फटका बसला आहे. महसूल, कृषी विभागाने केलेल्या प्राथमिक पाहणीतून ही माहिती समाेर आली. मंगळवारी रात्री बाळापूर, बार्शीटाकळी, पातूर, तेल्हारा व अकाेट तालुक्यात गहू, हरभरा, कांदा, लिंबू, भाजीपाला, मका, केळी, संत्रा, भुईमुग पिकांचे नुकसान झाले. नुकसानीबाबतची प्राथमिक माहिती जिल्हाधिकारी कार्यालयाने विभागीय आयुक्तांना आहे. नुकसानात 2039 हेक्टरवरील गहू, 2101 हेक्टवरील हरभरा, 1135 हेक्टरवरील कांदा, 914 हेक्टरवरील भाजीपाला, 108 हेक्टरवरील मका, 27.5 हेक्टरवरील भुईमूग, सात हेक्टवरील केळी, 44 हेक्टरवरील संत्रा पिकांचे नुकसान झाले आहे. वाशीम जिल्ह्यात तीन तालुक्यांना तडाखा

दरम्यान बुधवारी (ता.18) रात्री वाशीम जिल्हयात तीन तालुक्यात तुफान गारपीट झाली. यात प्रामुख्याने कारंजा तालुक्यात येवता, नंदा, पिंप्री, वाशीम तालुक्यात वाळकी, केकतउमरा. वाशीम आणि मंगरुळपीर तालुक्यात बितोडा भोयरा, कोठारी, रामगाव या ठिकाणी वादळी पाऊस व गारपीट झाली. मंगरुळपीरमध्ये मंगळवारीही अवकाळी पावसाने थैमान घातले होते. या जिल्ह्यात झालेल्या नुकसानाचा अहवाल तयार केला जात आहे.

