अतिक्रमीत जमिनीवरुन झालेल्या हाणामारीत एकाचा मृत्यू

मूर्तिजापूर (जि.अकोला) : तालुक्यातील सांगवी या गावात पहाटे तीन वाजेच्यादरम्यान ई-क्लास जमिनीवरील अतिक्रमणावरुन दोन गटात वाद झाला. या वादाचे पर्यवसान हाणामारीत होऊन एकाचा मृत्यू झाल्याची घटना आज (ता.5) घडली. दुर्योधन खांडेकर (वय 48) मृतकाचे नाव आहे. या हाणामारीत अनेक जण गंभीर जखमी झाले असून, जखमींना उपचारासाठी अकोल्याला उपचारासाठी पाठविण्यात आले आहे. सांगवी येथील गावाजवळच्या गायरान जमिनीवर गेल्या अनेक वर्षांपासून दुर्योधन खांडेकर यांचे अतिक्रमण आहे. या अतिक्रमणाला एका गटाचा विरोध आहे. या गटाने पहाटे 3 च्या दरम्यान काठ्या व धारदार शस्त्राने दुर्योधन खांडेकर यांच्या घरावर हल्ला चढविला. यावेळी दुर्योधन खांडेकर हे गंभीर जखमी झाले. हेही वाचा - सावधान...महावितरणच्या नावाने होतेय फसवणूक तक्रारीवरुन गुन्हा दाखल

त्यांना वेळेवर उपचार न मिळाल्याने त्याचा गावातच मृत्यू झाला. तर या घटनेत त्याचे भाऊ, पुतण्या असे काही गंभीर जखमी झाले आहेत. याप्रकरणी शुभानंद दुर्योधन खांडेकर (वय 22) रा.सांगवी यांच्या तक्रारीवरुन आरोपी गजानन चव्हाण, श्रीकृष्ण चव्हाण, कमलाकर चव्हाण, जिवन चव्हाण, गोपाल चव्हाण, करण चव्हाण, राज चव्हाण यांच्यावर मूर्तिजापूर पोलिसांनी गुन्हा दाखल केला आहे.

Web Title: the death of one man on encroached land