रात्री प्रेयसीच्या घरात घुसला अन् जीवाने गेला

संग्रामपूर (जिल्हा बुलडाणा) : तालुक्यातील सावळा येथे रात्रीचे वेळी घरात घुसल्यावरून एका तरुणावर प्राणघातक हल्ला झाल्याची घटना 4 फेब्रुवारी रात्री घडली. यामध्ये 35 वर्षीय तरुणाचा मृत्यू झाल्याची माहिती मिळाली आहे. तामगाव पोलिसांनी आठ आरोपी विरुद्ध कलम 302 सह गुन्हे दाखल केले आहेत. याबाबत प्राप्त माहितीनुसार, सावळा येथील ज्ञानेश्वर उर्फ भैय्या घिवे हा तरुण गावातीलच प्रभाकर धूळ याचे घरात घुसण्यावरून वाद उद्‍भवला. यातील मृतक हा 4 फेब्रुवारी रोजी रात्री 1 वाजताच्या सुमारास घरात घुसल्याचे समजताच त्याला प्रभाकर धूळ याने कुऱ्हाडच्या दांड्याने जबर मारहाण केली व इतर सात नागरिकांनी गैरकायद्याची मंडळी जमवून मृतकाला लाथा बुक्क्यांनी मारहाण केली. जखमी अवस्थेत त्याला मारहाण करणाऱ्यांनीच वरवट बकाल ग्रामीण रुग्णालयात बैलगाडीत टाकून आणले. मारहाण जास्त असल्याने वरवट वरून त्याला शेगाव हलविण्यात आले. या दरम्यान ज्ञानेश्वरचा मृत्यू झाला. या घटनेची फिर्याद 5 फेब्रुवारीला मृतकचे वडील देवेद्र घिवे यांनी तामगाव पोलिस स्टेशनला दिली. त्यावरून पोलिसांनी प्रभाकर धूळसह एकाच कुटुंबातील सात असे आठ जणांविरुद्ध विविध कलमानुसार गुन्हे दाखल केले आहेत. मारहाणी नंतर आणले रुग्णालयात

‘त्या’ तरुणाला लाथा बुक्क्यांनी मारहाण केल्यानंतर मारहाण करणाऱ्यांनीच जखमी अवस्थेत वरवट बकाल ग्रामीण रुग्णालयात बैलगाडीत टाकून आणले. मारहाण जास्त असल्याने वरवट वरून त्याला शेगाव हलविण्यात आले.

Web Title: The death of a young man in a fatal attack