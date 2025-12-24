विदर्भ

Nagbhid News : मिंथूर, नवेगावपांडव ही जुळी गावे पुन्हा कर्जाच्या गर्तेत जाणार

किडनी विकली... आता कर्जबाजारी होण्याचे सावट
भोजराज नवघडे
नागभीड - सावकारांचे कर्ज फेडण्यासाठी तालुक्यातील मिंथूर येथील एका शेतकऱ्याने कंबोडियात जाऊन आपली किडनी विकल्याची धक्कादायक घटना उघडकीस आल्यानंतर संपूर्ण गाव हादरले आहे.

Nagbhid
village
racket
financial crisis
debt
Kidney

