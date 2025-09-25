Sindkhed Raja News : अतिवृष्टीग्रस्त शेतकऱ्यांना भरीव मदतीसाठी प्रयत्न करणार; सहपालकमंत्री संजय सावकारे

सिंदखेड राजा - अतिवृष्टीग्रस्त शेतकऱ्यांना जास्तीत जास्त भरीव मदतीसाठी प्रयत्न करणार असल्याचे जिल्ह्याचे सहपालकमंत्री तथा वस्त्र उद्योग मंत्री संजय सावकारे यांनी केले आहे. सिंदखेड राजा तालुक्यामध्ये ढगफुटी सदृश्य पावसामुळे नदी, नाले, ओढे भरून गेले त्यामुळे नदीकाठच्या गांवातील शेतीचे प्रचंड नुकसान झाले, जमिनी खरडून गेली..ता. २५ सप्टेंबर रोजी सहपालकमंत्री संजय सावकारे यांनी नुकसान झालेल्या शेतीची पहाणी करून शेतकऱ्यांची संवाद साधला, तालुक्यातील रुम्हणा,देवखेड, सोयंदेव, सोनशी, वर्दडी येथील नुकसानग्रस्त शेती व पिकांची पहाणी केली.अतिदृष्टीच्या नुकसानीचा आढावा कॅबिनेट मंत्रिमंडळा समोर मांडणार असुन जास्तीत जास्त मदत कशी मिळेल या दृष्टीने प्रयत्न करणार असल्याचे त्यांनी यावेळी बोलताना सांगितले आहे. ढगफुटी सदृश्य पावसामुळे सोयाबीन, कापूस, तूर यासह खरीप हंगामातील पिकाचे मोठे नुकसान झाले आहे. शेतजमीन खरडून गेल्या आहेत..बाधित शेतकऱ्यांशी संवाद साधून नुकसानीचे पंचनामे त्वरित करण्याचे संबंधित विभागाला आदेश दिले आहेत. प्रशासनाकडून पंचनामाचे काम पूर्ण झाल्यानंतर त्याचे चावडीवाचन होणार असून त्यामुळे शासनाच्या मदतीपासून शेतकरी वंचित राहणार नाही यासाठीच ग्रामपंचायत स्तरावर चावडी वाचन होणार आहे..रुम्हणा येथील जिल्हा परिषद शाळेमध्ये पुराचे पाणी शिरल्यामुळे शाळेतील पोषण आहार व महत्त्वाचे कागदपत्रे पुराच्या पाण्यामुळे पूर्णपणे खराब झाले आहे, त्यांची पाहणी करण्यात आली. नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांनी सहपालकमंत्री संजय सावकारे यांच्यासमोर व्यथा मांडल्या व्यथा मांडत असताना शेतकऱ्यांच्या डोळ्यातून अश्रू यावेळी पाहायला मिळाले..निसर्गनिर्मित आलेल्या संकटाला हिंमतीने सामोरे जाण्याचे आवाहन सहपालकमंत्री संजय सावकारे यांनी केले. ढगफुटी सदृश्य परिस्थितीमुळे जनावरांचा मृत्यू झाला, स्पिंकलर वाहून गेले, शेडनेटसाठी तसेच सोलारचे नुकसान झाले आहे, त्यासाठी सरकारकडे प्रश्न मांडून त्यासाठी मदत करण्यासाठी प्रयत्न करणार असल्याचे यावेळी शेतकऱ्यांना सांगितले..यावेळी आमदार मनोज कायंदे,माजी आमदार तोताराम कायंदे, भाजपा जिल्हाध्यक्ष विजयराज शिंदे, डॉ. गणेश मांटे, शिवराज कायंदे, नितीन कायंदे, सदाशिव मुंढे, उपविभागीय अधिकारी प्रा. संजय खडसे, जिल्हा कृषी अधीक्षक मनोज ढगे, तहसीलदार अजित दिवटे, उपविभागीय कृषी अधिकारी टी. व्ही. वाघ, तालुका कृषी अधिकारी भागवत किंगर, सरपंच रवी आघाव, सरपंच संजय आढाव, उपसरपंच रवींद्र नागरे, रामप्रसाद लवेकर, तलाठी राहुल देशमुख,यांच्यासह अधिकारी कर्मचारी व शेतकरी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.