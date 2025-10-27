विदर्भ

Buldhana Crime: अंढेरा येथे युवकाची निर्घृण हत्या; किरकोळ वादातून चाकूने वार अन्....

Crime News: दोन अल्पवयीन युवकांसह तिघांनी एका युवकावर चाकूने हल्ला करून एका युवकाचा खून केल्याची घटना अंढेरा बाजार गल्लीत ता.२५ ऑक्टोबर रात्री घडली. किरकोळ वादातून तिघा तरुणांनी असोला येथील रहिवासी आकाश उत्तम चव्हाण या युवकाचा चाकूने वार करून खून केला.
Buldhana Crime

Buldhana Crime

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

देऊळगाव राजा : दोन अल्पवयीन युवकांसह तिघांनी एका युवकावर चाकूने हल्ला करून एका युवकाचा खून केल्याची घटना अंढेरा बाजार गल्लीत ता.२५ ऑक्टोबर रात्री घडली. किरकोळ वादातून तिघा तरुणांनी असोला येथील रहिवासी आकाश उत्तम चव्हाण (वय २२) या युवकाचा चाकूने वार करून खून केला. पोलिसांना अल्पवयीन युवकांसह तिघा विरुद्ध गुन्हा दाखल केला आहे.

Loading content, please wait...
police
crime
murder
vidarbha
Action
Police Inquiry

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com