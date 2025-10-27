Buldhana Crime: अंढेरा येथे युवकाची निर्घृण हत्या; किरकोळ वादातून चाकूने वार अन्....

देऊळगाव राजा : दोन अल्पवयीन युवकांसह तिघांनी एका युवकावर चाकूने हल्ला करून एका युवकाचा खून केल्याची घटना अंढेरा बाजार गल्लीत ता.२५ ऑक्टोबर रात्री घडली. किरकोळ वादातून तिघा तरुणांनी असोला येथील रहिवासी आकाश उत्तम चव्हाण (वय २२) या युवकाचा चाकूने वार करून खून केला. पोलिसांना अल्पवयीन युवकांसह तिघा विरुद्ध गुन्हा दाखल केला आहे..अंढेरा पोलिस स्टेशन अंतर्गत येणारा हा तरुण त्याच्या मित्रासोबत ता. २५ ऑक्टोबर रोजी सायंकाळी ८ वाजेदरम्यान अंढेरा येथे आला. आणि दोघे मित्र गावातील आठवडी बाजार गल्लीत गेले. त्याठिकाणी काही तरुणांसोबत काही कारणावरुन त्यांचा वाद झाला..आणि वादाचे रूपांतर हाणामारीत झाले. यात एका विधी संघर्षग्रस्त बालकाने आपल्या जवळीच चाकू काढून चाकूने सपासप वार करून आकाश चव्हाण याची हत्या केली. रक्ताच्या थारोळ्यात पडलेल्या आकाशला गंभीर जखमा होऊन मोठ्या प्रमाणात रक्तस्त्राव झाल्याने त्याचा जागीच मृत्यू झाल्याची माहिती आहे..घटनेनंतर परिसरात भीतीचे वातावरण पसरले असून, नागरिकांमध्ये संताप व्यक्त होत आहे. पोलिस ठाण्यापासून काहीच अंतरावर ही घटना घडल्याने कायद्याचा धाक संपतोय का ?, असा सवाल निर्माण झाला आहे..Maharashtra Crime : ती असुरक्षितच; साताऱ्यामध्ये महिला डॉक्टरने संपवली जीवनयात्रा, मुंबईमध्ये प्रेयसीला मारत प्रियकराने जीवन संपविले.घटनेची माहिती मिळताच एपीआय रुपेश शक्करगे, अतिरिक्त पोलिस अधीक्षक अमोल गायकवाड व डीवायएसपी संतोष खाडे यांनी घटनास्थळी धाव घेतली. पोलिसांनी आरोपी हर्षल नंदकिशोर गीते रा. सरंबा याच्यासह दोघे अल्पवयीन मुलांना ताब्यात घेतले आहे. मृतकाच्या मृत्यूची वार्ता आसोला गावात पोहोचताच ग्रामस्थ मोठ्या संख्येने अंढेरा पोलिस ठाण्यात जमा झाले. परिस्थिती तणावपूर्ण बनल्याने मेहकर येथील दंगा काबू पथक बोलावण्यात आले असून, पोलिस ठाण्याला छावणीचे स्वरूप देण्यात आले आहे. मृत युवकावर ता. २६ ऑक्टोबर रोजी दुपारी बारा वाजता आसोला येथे अंत्यसंस्कार करण्यात आले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.