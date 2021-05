राज्य सरकारची भूमिका दुटप्पी, पदोन्नतीच्या मुद्द्यावरून फडणवीसांची टीका

नागपूर : राज्य सरकारची भूमिका दुट्टपी आहे. यांचा सामाजिक न्याय बोलण्याकरता वेगळा आहे आणि कृतीनं वेगळा आहे. एकानं असं वागायचं आणि दुसऱ्यानी वेगळं वागायचं असं ठरवून हे वागतात, अशी टीका विरोध पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस (opposition leader devendra fadnavis) यांनी केली. पदोन्नतीमधील आरक्षण रद्द करण्याचा निर्णय मागे घेण्यासाठी काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले (congress state president nana patole) यांनी आक्रमक भूमिका घेतली आहे. याबाबत फडणवीसांनी विचारले असता ते बोलत होते. (devendra fadnavis criticized mahavikas aghadi on cancellation of reservation in promotion decision)

देवेंद्र फडणवीस आज भंडाऱ्याच्या दौऱ्यावर आहेत. ते धान खरेदी आणि कोरोना या दोन्ही विषयांसदर्भात जिल्ह्याचा आढावा घेत आहेत. त्यांनी येथील जिल्हा रुग्णालयाची पाहणी केली. त्यानंतर माध्यमांशी बोलताना ते म्हणाले, कोरोनाच्या संदर्भात भंडाऱ्याची परिस्थिती गंभीर होती. आता कुठे जिल्ह्याला दिलासा मिळतो आहे. मात्र, तिसऱ्या लाटेसाठी तयारी करणे महत्वाचे आहे. जिल्ह्यात म्युकरमायकोसिसचे रुग्ण देखील आहे. सर्जरीसाठी त्यांना म्युकरमायकोसिसच्या रुग्णांना नागपूरला पाठविले जाते. त्यांचे लवकर निदान होणे गरजेचे आहे.

काही दिवसांपूर्वी भंडाऱ्याच्या याच जिल्हा रुग्णालयात आग लागली होती. मात्र, अद्यापही येथे फायर सेफ्टी लागलेली नाही. आता टेंडर निघाल्याचं सांगण्यात येतंय. राज्य सरकार याकडे अक्षम्य दुर्लक्ष करत असल्याचा आरोप फडणवीसांनी यावेळी केला. दरम्यान, जिल्ह्यातील धान खरेदी बंद आहे. अद्याप बोनस मिळाला नाही. त्यामुळे लवकरात लवकर बोनस मिळावा आणि धान खरेदी सुरू करावी, असेही फडणवीस म्हणाले.