Amravati News: बंदीनंतरही दिसतात परदेशी ड्रोन; नोंदणीची कागदपत्रे सादर करण्याचे निर्मात्यांना डीजीसीएचे आदेश

अमरावती : भारतात ड्रोन वापरण्याचे नियम कठोर असतानाही चिनी बनावटीच्या ड्रोनचा बाजारात सुळसुळाट झाला असल्याचे समोर आले आहे. देशी बनावटीच्या ड्रोन निर्मितीस प्रोत्साहन देण्याच्या व राष्ट्रीय सुरक्षा तसेच हिताच्या दृष्टिकोनातून परदेशातून विशेषतः चीनमधून ड्रोन किंवा सुट्या भागाच्या आयातीवर बंदी घालण्यात आली आहे. मात्र अशाही स्थितीत देशभरात आठ हजार सातशे चिनी बनावटीच्या ड्रोनची नोंदणी झाली असल्याचे उघडकीस आले आहे..डीजीसीए अर्थात नागरी उड्डयन विभागाच्या महासंचालक कार्यालयाकडून २०२१ पासून परदेशी बनावटीच्या ड्रोन आयातीवर बंदी घालण्यात आली आहे. असे असतानाही आठ हजार सातशेहून अधिक ड्रोनची नोंदणी झाली आहे. ही गंभीर बाब निदर्शनास आल्यानंतर डीजीसीएने ड्रोन निर्मिती व विक्रेत्यांना नोंदणीच्या मूळ कागदपत्रांसह स्पष्टीकरण सादर करण्याची नोटीस १२ ऑगस्टला बजावली आहे. त्यासाठी एक महिन्याची मुदत देण्यात आली आहे..कृषिक्षेत्रात ड्रोनचा वापर भारतात अधिक प्रमाणात होत आहे. विशेषतः फवारणीसाठी प्रभावी असल्याने उपयोगीता वाढली आहे. याचाच लाभ उचलत मेक इन इंडिया व स्टार्ट अपच्या माध्यमातून देशी ड्रोनचे उत्पादन सुरू आहे. या ड्रोनच्या बनावटीत चिनी बनावटीच्या सुट्या भागांचा उपयोग करण्यात येत असतानाच चीनमधून ड्रोन आयात करण्यात आल्याचे उघडकीस आले आहे. आयात ड्रोन देश सुरक्षिततेच्या दृष्टीने धोकादायक ठरत असल्याचे आक्षेप आल्यानंतर डीजीसीएने आयातीवर बंदी घातली. त्यानंतरही आयात करण्यात आले व त्याची नोंदणीही झाली असल्याचे समोर आले आहे. अखेर याची दखल घेत डीजीसीएने नोंदणीची कागदपत्रे महिनाभरात सादर करण्याचे आदेश निर्माता कंपनी व विक्रेत्यांना दिले आहेत..काय आहे डीजीसीएचे निरीक्षणआयात करण्यात आलेल्या ड्रोनची नोंदणी जीडीसीएच्या डिजिटल स्काय व ई-जीसीएवर चुकीच्या पद्धतीने करण्यात येऊन यूआयएन (युनिक आयडेंटीफिकेशन नंबर) मिळवला आहे. शैक्षणिक, संशोधन, तपासणी किंवा मनोरंजन, या उद्देशासाठी असल्याचे दर्शवून चुकीच्या पद्धतीने नोंदणी केली आहे. जीडीसीएची मंजुरी न घेताच परदेशी बनावटीच्या ड्रोनची आयात करून नियमांचे उल्लंघन केले आहे..देशाची सुरक्षितता महत्त्वाची असून त्यासाठी गैरकायदेशीररीत्या आयात करण्यात आलेल्या ड्रोनची नोंदणी (यूआयएन) रद्द करणे गरजेचे आहे. डीजीसीएने यासाठी घेतलेल्या भूमिकेचे आम्ही स्वागत करीत असून यामुळे होणारी फसवणूक थांबणार आहे. शिवाय नियमांचे पालन केल्या जाईल.-सुधीर इंगळेसंचालक, महाएफपीओ