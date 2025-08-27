विदर्भ

Amravati News: बंदीनंतरही दिसतात परदेशी ड्रोन; नोंदणीची कागदपत्रे सादर करण्याचे निर्मात्यांना डीजीसीएचे आदेश

Drone Ban: भारतात चिनी बनावटीच्या ड्रोनवर बंदी असतानाही ८७०० ड्रोनची नोंदणी झाली आहे. या पार्श्वभूमीवर डीजीसीएकडून निर्मात्यांना कागदपत्रे सादर करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.
Amravati News
Amravati Newssakal
कृष्णा लोखंडे -सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

अमरावती : भारतात ड्रोन वापरण्याचे नियम कठोर असतानाही चिनी बनावटीच्या ड्रोनचा बाजारात सुळसुळाट झाला असल्याचे समोर आले आहे. देशी बनावटीच्या ड्रोन निर्मितीस प्रोत्साहन देण्याच्या व राष्ट्रीय सुरक्षा तसेच हिताच्या दृष्टिकोनातून परदेशातून विशेषतः चीनमधून ड्रोन किंवा सुट्या भागाच्या आयातीवर बंदी घालण्यात आली आहे. मात्र अशाही स्थितीत देशभरात आठ हजार सातशे चिनी बनावटीच्या ड्रोनची नोंदणी झाली असल्याचे उघडकीस आले आहे.

Loading content, please wait...
Amravati
Drone
Drone regulations in India
DGCA enforcement actions

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com