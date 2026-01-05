विदर्भ

Buldhana ST Bus Collision : धाड-छत्रपती संभाजीनगर मार्गावर भीषण अपघात; ३ युवकांनी जागेवर गमावला जीव!

Dhad Accident : धाड-छत्रपती संभाजीनगर मार्गावरील करडी पुलावर एसटी बस आणि दुचाकीची भीषण धडक झाली. या अपघातात ढालसावंगीतील तीन युवकांचा घटनास्थळी मृत्यू झाला.
सकाळ वृत्तसेवा
धाड (बुलडाणा) : छत्रपती संभाजीनगरकडून धाडकडे जाणाऱ्या राज्य परिवहन महामंडळाच्या एसटी बसखाली चिरडल्या गेल्याने तिघांचा घटनास्थळीच मृत्यू झाला. दुर्दैवी घटना आज ५ जानेवारीच्या ४.५० मिनिटांनी धाड- छ.संभाजीनगर मार्गावरील करडीच्या (धाड) पुलावर घडली. अपघातात इतका भयंकर होता की, यातील एकाच्या डोक्याची कवटी फुटून त्यांच्या मेंदूचा अक्षरशः चेंदामेंदा झाला.

