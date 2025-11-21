Domestic Violence: सासरच्या छळाला कंटाळून विवाहितेने संपवले जीवन

बुलडाणा : धाड येथे विवाहित महिलेने आत्महत्या केल्याची घटना घडली आहे. या प्रकरणी पती, सासू, सासरे आणि दीर अशा चौघांविरुद्ध छळ करून आत्महत्येस प्रवृत्त केल्याचा गुन्हा धाड पोलिस ठाण्यात दाखल करण्यात आला आहे..स्वाती तुषार गोरे (वय २५, रा. धाड) असे मृत महिलेचे नाव आहे. स्वातीचे वडील भाकर शामराव पांडव (रा. आष्टी, ता. भोकरदन, जि. जालना) यांनी धाड पोलिस ठाण्यात फिर्याद दिली. त्यानुसार, स्वातीचे लग्न २०१८ मध्ये तुषार शिवदास गोरे (रा. धाड) याच्याशी झाले होते..लग्नानंतर काही महिन्यांतच पती, सासू, सासरे आणि दीर आशुतोष उर्फ सनी यांच्या मार्फत किरकोळ कारणांवरून वाद, शिवीगाळ आणि मानसिक त्रास देण्यास सुरुवात झाली, अशी माहिती फिर्यादीने दिली. स्वातीने वारंवार सासरकडून होत असलेल्या त्रासाची माहिती माहेरी कुटुंबीयांना देत होती. घर बांधण्यासाठी पाच ते सहा लाख रुपये देण्याची मागणी सासरच्यांकडून केल्याचे फिर्यादीने तक्रारीत नमूद केले आहे..ता. १७ नोव्हेंबर रोजी सकाळी स्वाती व तुषार यांच्यात पुन्हा वाद झाल्याची माहिती मिळाल्यानंतर पांडव धाडला पोहोचले. घराच्या वरच्या मजल्यावरील खोलीत स्वाती लाकडी पलंगावर मृतावस्थेत आढळली. ओढणीने गळफास घेतल्याची माहिती पतीने पोलिसांना दिली. मात्र, पोलिसांना न कळवता मृतदेह खाली उतरवून पलंगावर ठेवण्यात आल्याचा आरोपही तक्रारीत आहे..Maharashtra Crime : ती असुरक्षितच; साताऱ्यामध्ये महिला डॉक्टरने संपवली जीवनयात्रा, मुंबईमध्ये प्रेयसीला मारत प्रियकराने जीवन संपविले.स्वातीला सातत्याने मानसिक छळ, संशय, भांडणे आणि पैशांची अवाजवी मागणी यामुळे आत्महत्येस प्रवृत्त करण्यात आले, असा आरोप तिचे वडील पांडव यांनी केला आहे. याप्रकरणी पती, सासू, सासरे व दीर यांच्याविरुद्ध सोमवारी गुन्हा दाखल करण्यात आला असून धाड पोलिस पुढील तपास करत आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.