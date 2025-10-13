विदर्भ

Amravati News: हार्वेस्ट्ररच्या खाली येऊन युवा शेतकऱ्याचा मृत्यू

Farmer Dies in Harvester Accident at Dhamangaon: तालुक्यातील कावली वसाड शेतशिवारात हार्वेस्ट्ररने स्वतःच्या शेतात सोयाबीनची कापणी सुरू असताना हार्वेस्ट्ररच्या खाली एका युवा शेतकऱ्याचा घटनास्थळीच मृत्यू झाला.
सकाळ वृत्तसेवा
धामणगावरेल्वे : तालुक्यातील कावली वसाड शेतशिवारात हार्वेस्ट्ररने स्वतःच्या शेतात सोयाबीनची कापणी सुरू असताना हार्वेस्ट्ररच्या खाली एका युवा शेतकऱ्याचा घटनास्थळीच मृत्यू झाला.

