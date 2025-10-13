Amravati News: हार्वेस्ट्ररच्या खाली येऊन युवा शेतकऱ्याचा मृत्यू

धामणगावरेल्वे : तालुक्यातील कावली वसाड शेतशिवारात हार्वेस्ट्ररने स्वतःच्या शेतात सोयाबीनची कापणी सुरू असताना हार्वेस्ट्ररच्या खाली एका युवा शेतकऱ्याचा घटनास्थळीच मृत्यू झाला..ही घटना रविवारी (ता.१२) सकाळी ११ वाजताच्या सुमारास घडली. गौरव गणेश कावरे (वय ३२) असे मृताचे नाव आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार, तालुक्यातील कावली वसाड शेतशिवारात गौरव गणेश कावरे यांच्या शेतात हार्वेस्ट्ररने सोयाबीनची कापणी सुरू होती..दरम्यान, हार्वेस्ट्ररच्या खाली गौरव गणेश कावरे हे आल्याने त्यांचा घटनास्थळीच मृत्यू झाला. त्यांचा मृतदेह उत्तरीय तपासणीकरिता येथील ग्रामीण रुग्णालयात आणण्यात आला होता..Nagpur News: फवारणीसाठी गेलेल्या मजुराचा विजेच्या तारेला धक्का बसून मृत्यू; रामटेक हादरले!.मंगरूळदस्तगीर पोलिसांनी घटनास्थळाचा पंचनामा केला असून अधिक तपास पोलिस करीत आहेत. मृतकाच्या पश्चात आई, वडील, पत्नी, मुलगी व बराच मोठा आप्त परिवार आहे. या दुर्दैवी मृत्यूमुळे हळहळ व्यक्त केली जात आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.