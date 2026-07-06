विदर्भ

Amravati: धारणीत शेतकरी दाम्पत्यासह दोन बैलांचा मृत्यू; जीर्ण वीज खांब ठरला जीवघेणा; भोकरबर्डी येथील घटना

Farmer Couple and Two Bullocks Die in Electrocution Accident: अमरावती जिल्ह्यातील धारणी तालुक्यात जीर्ण वीज खांब बैलगाडीवर कोसळून शेतकरी दाम्पत्य आणि दोन बैलांचा दुर्दैवी मृत्यू झाला.
Amravati

Amravati

esakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

धारणी (जि. अमरावती): धारणी तालुक्यातील भोकरबर्डी येथे रविवारी (ता. ५) दुपारी घडलेल्या भीषण दुर्घटनेत जीर्ण झालेला वीज खांब बैलगाडीवर कोसळून शेतकरी दाम्पत्यासह दोन बैलांचा दुर्दैवी मृत्यू झाला. या घटनेमुळे संपूर्ण परिसरात शोककळा पसरली असून महावितरणाच्या कथित निष्काळजीपणाविरोधात ग्रामस्थांनी तीव्र संताप व्यक्त केला आहे.

Loading content, please wait...
Amravati
Farmer
vidarbha
tragic accidents in India