Amravati: धारणीत शेतकरी दाम्पत्यासह दोन बैलांचा मृत्यू; जीर्ण वीज खांब ठरला जीवघेणा; भोकरबर्डी येथील घटना

धारणी (जि. अमरावती): धारणी तालुक्यातील भोकरबर्डी येथे रविवारी (ता. ५) दुपारी घडलेल्या भीषण दुर्घटनेत जीर्ण झालेला वीज खांब बैलगाडीवर कोसळून शेतकरी दाम्पत्यासह दोन बैलांचा दुर्दैवी मृत्यू झाला. या घटनेमुळे संपूर्ण परिसरात शोककळा पसरली असून महावितरणाच्या कथित निष्काळजीपणाविरोधात ग्रामस्थांनी तीव्र संताप व्यक्त केला आहे..मृतांची ओळख अमरसिंह बाबू जांबेकर (वय ५०) व त्यांची पत्नी मुन्नीबाई अमरसिंह जांबेकर ( वय ४५, रा. भोकरबर्डी) अशी झाली आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार, शेतातील काम आटोपून हे दाम्पत्य दोन बैलांसह लोखंडी बैलगाडीतून घरी परतत होते. त्यांचा २१ वर्षीय मुलगा बिजेश हा पायी मागून येत होता. शेताच्या पायवाटेवर पाणी साचलेले असतानाच रस्त्यालगत उभा असलेला जीर्ण वीज खांब अचानक बैलगाडीवर कोसळला. खांबातून विद्युतप्रवाह सुरू असल्याने लोखंडी बैलगाडीत विजेचा प्रवाह संचारला, यात दोन्ही बैलांचा जागीच मृत्यू झाला, तर शेतकरी दाम्पत्य गंभीररीत्या भाजले..Nagpur: महिलेच्या घरात प्रवेश करणे पोलिसांना भोवले; उच्च न्यायालयाचा पोलिसांना दहा हजारांचा दंड; कारवाई ठरवली बेकायदेशीर.आई-वडिलांचा आक्रोश ऐकून बिजेश जांबेकर यांनी प्रसंगावधान राखत प्रथम वीजपुरवठा बंद केला. त्यानंतर त्यांनी आई-वडिलांना विजेच्या विळख्यातून बाहेर काढले आणि तत्काळ १०८ रुग्णवाहिका तसेच ११२ आपत्कालीन पोलिस सेवेला माहिती दिली. ग्रामस्थांच्या म्हणण्यानुसार, माहिती दिल्यानंतरही १०८ रुग्णवाहिका सुमारे दीड तासांपर्यंत घटनास्थळी पोहोचली नव्हती. दरम्यान, माहिती मिळताच धारणीचे पोलिस निरीक्षक शेषराव नितनवरे यांनी पथकासह घटनास्थळी धाव घेतली. त्यांनी जखमी दाम्पत्याला पोलिस वाहनातून धारणी उपजिल्हा रुग्णालयात दाखल केले..मात्र, डॉक्टरांच्या अथक प्रयत्नांनंतरही दोघांचा उपचारादरम्यान मृत्यू झाला. पोलिसांनी पंचनामा करून पुढील तपास सुरू केला आहे. तक्रारीकडे महावितरणचे दुर्लक्ष दुर्घटनाग्रस्त वीज खांब बराच काळ जीर्ण अवस्थेत होता. याबाबत महावितरणाकडे वारंवार तक्रारी करूनही कोणतीही दखल घेण्यात आली नव्हती. वेळेत खांब बदलण्यात आला असता किंवा त्याची दुरुस्ती करण्यात आली असती, तर ही दुर्घटना टळू शकली असती, असा आरोप ग्रामस्थांनी केला..Prmium|Vision and Mission in Business : व्यवसाय वाढतोय पण दिशा हरवलीय? तेनाली व्हॅल्यू फ्रेमवर्कमधून ‘व्हिजन’–‘मिशन’ची रामबाण गुरुकिल्ली.कारवाईची मागणी या घटनेनंतर भोकरबर्डी गावावर शोककळा पसरली असून दोषी अधिकाऱ्यांवर कठोर कारवाई करावी, मृतांच्या कुटुंबीयांना योग्य आर्थिक मदत द्यावी तसेच परिसरातील सर्व जीर्ण वीज खांब व विद्युतवाहिन्यांची तातडीने तपासणी करून आवश्यक दुरुस्ती करण्यात यावी, अशी मागणी ग्रामस्थांनी केली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.