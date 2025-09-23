विदर्भ

Chandrapur Crime: गतिमंद मुलीवर सामूहिक अत्याचार; दोघांना अटक : सावली तालुक्यातील घटना

Crime News: गतिमंद मुलीवर गावाबाहेरील शाळेतील शौचालयात नेऊन सामूहिक अत्याचार करण्यात आला. ही घटना २१ सप्टेंबर रोजी सावली तालुक्यातील पाथरी पोलिस ठाण्याच्या हद्दीत घडली. याप्रकरणी दोघांना अटक
सकाळ वृत्तसेवा
सावली : गतिमंद मुलीवर गावाबाहेरील शाळेतील शौचालयात नेऊन सामूहिक अत्याचार करण्यात आला. ही घटना २१ सप्टेंबर रोजी सावली तालुक्यातील पाथरी पोलिस ठाण्याच्या हद्दीत घडली.

