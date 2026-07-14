Chokhala rain ritual: पावसासाठी चोखाळा गावात बाहुला-बाहुलीचा अनोखा विवाहसोहळा; वरुणराजाला साकडे घालत ग्रामस्थांचा आगळावेगळा उपक्रम

रामटेक : पावसासाठी वरुणराजाला साकडे घालत अरोलीजवळील चोखाळा येथे बाहुला-बाहुलीचा आगळावेगळा विवाहसोहळा उत्साहात पार पडला. मंडप सजवून, बँडबाज्यासह वरात काढत पारंपरिक पद्धतीने हा अनोखा सोहळा साजरा करण्यात आला..पावसाची प्रतीक्षा संपावी आणि चांगला पाऊस पडावा, या श्रद्धेतून ग्रामस्थांनी हा उपक्रम आयोजित केला. हिरव्यागार झाडांच्या फांद्यांनी मंडप सजविण्यात आला होता. महिलांनी हिरवा चुडा भरून मंडपाची पूजा केली. सायंकाळी नवरदेवरूपी बाहुल्याची वरात मोठ्या उत्साहात निघाली. शंभरपेक्षा अधिक वऱ्हाडी ढोल-ताशांच्या तालावर नाचत लग्नमंडपात दाखल झाले. नवरीच्या वेशात सजविलेली बाहुली मंडपात विराजमान होती. पारंपरिक पद्धतीने मंगलाष्टके झाल्यानंतर बाहुला-बाहुलीचा विवाह संपन्न झाला. त्यानंतर उपस्थितांसाठी सामूहिक भोजनाची व्यवस्था करण्यात आली..या अनोख्या सोहळ्यास समाजसेविका तथा दिव्यनारी सोशल फाउंडेशनच्या अध्यक्षा कामिनी हटवार, शिवचरण हटवार, गुरू हटवार, मंगेश आष्टणकर, नंदलाल हटवार,चंद्रकला हटवार, करिष्मा गुरू हटवार, भारती हटवार,स्वाती वैरागडे, कविता हटवार, नंदा मेहर, अर्चना हटवार, संगीता हटवार,दिपाली हटवार, सुनंदा हटवार, मनीषा हटवार, मुन्नीताई हटवार, प्रेमा हटवार, शीतल हटवार, जयश्री किरपान, कविता आष्टांकर, उषा मेहर, शोभा हटवार, शकुन मेश्राम, जयश्री हटवार,माया हटवार, शकुन हटवार, सीमा हटवार, शिला मेश्राम, पूजा किरपान, लता बावनकुळे व बाल गोपाल आणि पुरुष मंडळी उपस्थित होते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.