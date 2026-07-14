विदर्भ

Chokhala rain ritual: पावसासाठी चोखाळा गावात बाहुला-बाहुलीचा अनोखा विवाहसोहळा; वरुणराजाला साकडे घालत ग्रामस्थांचा आगळावेगळा उपक्रम

चोखाळा गावात पावसासाठी बाहुला-बाहुलीचा पारंपरिक लग्नसोहळा; हिरव्या मंडपात मंगलाष्टकांनिशी वरुणराजाला साकडे
Villagers in Ramtek organized a traditional doll wedding to pray for timely rainfall and a good monsoon.

Villagers in Ramtek organized a traditional doll wedding to pray for timely rainfall and a good monsoon.

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
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रामटेक : पावसासाठी वरुणराजाला साकडे घालत अरोलीजवळील चोखाळा येथे बाहुला-बाहुलीचा आगळावेगळा विवाहसोहळा उत्साहात पार पडला. मंडप सजवून, बँडबाज्यासह वरात काढत पारंपरिक पद्धतीने हा अनोखा सोहळा साजरा करण्यात आला.

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