विदर्भ

Yavatmal Crime : यवतमाळात दुहेरी खून! जगत मंदिर परिसरातील घटना, आरोपीच्या शोधात पोलिस रवाना

यवतमाळ शहरातील जगत मंदिर परिसरात शनिवारी (ता. २३) रात्री रक्तरंजित थरार घडला.
yavatmal Crime

yavatmal Crime

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सकाळ वृत्तसेवा
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यवतमाळ - शहरातील जगत मंदिर परिसरात शनिवारी (ता. २३) रात्री रक्तरंजित थरार घडला. यात एकाचा जागेवरच, तर दुसऱ्याचा रुग्णालयात मृत्यू झाला. या घटनेने सर्वत्र खळबळ उडाली आहे.

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