Yavatmal Crime : यवतमाळात दुहेरी खून! जगत मंदिर परिसरातील घटना, आरोपीच्या शोधात पोलिस रवाना

यवतमाळ - शहरातील जगत मंदिर परिसरात शनिवारी (ता. २३) रात्री रक्तरंजित थरार घडला. यात एकाचा जागेवरच, तर दुसऱ्याचा रुग्णालयात मृत्यू झाला. या घटनेने सर्वत्र खळबळ उडाली आहे..पोलिस सूत्राकडून मिळालेल्या माहितीनुसार शहरातील जगत मंदिर परिसरात शनिवारी रात्री दोन गटात हाणामारीची घटना घडली. या घटनेत दोघांवर जनावर तीक्ष्ण हत्याराने वार करण्यात आलं. या हल्ल्यात अभय उर्फ मित्तम पाठोडे (रा. राजुरवाडी, घाटंजी, ह. मु. उमरसरा) याचा जागीच मृत्यू झाला. तर श्री चव्हाण हा गंभीर जखमी झाला होता. घटनेनंतर हल्लेखोरांनी घटनास्थळावरून पळ काढला. दरम्यान, परिसरातील नागरिकांनी घटनेची माहिती अवधुवाडी पोलिसांना दिली..घटनेचे गांभीर्य ओळखून पोलिसांनी घटनेसाठी धाव घेतली. घटनेचा पंचनामा करून जखमील जिल्हा शासकीय रुग्णालयात उपचायाकरिता दाखल केले. परंतु उपचारदरम्यान श्री. चव्हाण याचाही मृत्यू झाल्याची माहिती प्राप्त झाली. या घटनेनंतर उमरसरा परिसरात एकच खळबळ उडाली असून, आरोपींना ताब्यात घेण्यासाठी पोलिस रवाना झाले आहे..मृताच्या शिरावर होते अनेक गुन्हेया घटनेतील मृतक अभय उर्फ मित्तम पाठोडे याच्यावर विविध गुन्हे दाखल होते. विशेष म्हणजे त्याच्यावर दोनवेळा एमपीडीए अंतर्गत कारवाई करण्यात आली होती. त्यामुळे त्याच्यावर नेमका कोणत्या कारणावरून हल्ला झाला हे कळू शकले नाही..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.