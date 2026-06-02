डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या मूळ गावाकडे शासनाचे दुर्लक्ष; स्मारकासाठी मंजूर केलेला दोन कोटींचा निधी गेला कुठं?

अमरावती : भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचे मूळ गाव असलेल्या रत्नागिरी जिल्ह्यातील आंबवडे गावाच्या विकासाकडे राज्य शासन दुर्लक्ष करत असल्याचा गंभीर आरोप भीमशक्ती संघटनेने केला आहे. आंबवडे येथे उभारण्यात येणाऱ्या स्मारकाच्या विकासकामांना गेल्या आठ वर्षांपासून ब्रेक लागला असून शासनाने मंजूर केलेला दोन कोटी रुपयांचा निधी अद्याप खर्च झालेला नसल्याचा दावा संघटनेने केला आहे. तसेच या ठिकाणी जागतिक दर्जाचे स्मारक उभारून त्याचा सर्वांगीण विकास करण्याची मागणीही करण्यात आली आहे..यासंदर्भात भीमशक्ती संघटनेचे विदर्भ अध्यक्ष पंकज मेश्राम यांनी माहिती देताना सांगितले की, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचे मूळ गाव म्हणून आंबवडेला ऐतिहासिक आणि सामाजिक दृष्ट्या विशेष महत्त्व आहे. बाबासाहेबांच्या जीवनाशी संबंधित असलेल्या या गावाचा विकास करण्यासाठी आणि त्याला पर्यटनस्थळाचा दर्जा देण्यासाठी शासनाने विविध योजना जाहीर केल्या होत्या. त्याअंतर्गत स्मारक विकासासाठी दोन कोटी रुपयांचा निधीही मंजूर करण्यात आला होता..मात्र, प्रत्यक्षात या निधीचा वापर झालेला नाही. परिणामी स्मारक विकासाची कामे रखडली असून गावाच्या विकासालाही खीळ बसली आहे. बाबासाहेबांच्या विचारांचा जागतिक स्तरावर गौरव केला जात असताना त्यांच्या मूळ गावातील स्मारकाकडे दुर्लक्ष होणे ही दुर्दैवी बाब असल्याचे मेश्राम यांनी म्हटले आहे..या प्रश्नाकडे शासनाचे लक्ष वेधण्यासाठी मुख्यमंत्री, सामाजिक न्याय मंत्री आणि इतर संबंधित मंत्र्यांना अनेक वेळा निवेदने देण्यात आली आहेत. तरीही अद्याप कोणतीही ठोस कार्यवाही झालेली नसल्याचा आरोप संघटनेने केला आहे. आंबवडे येथे जागतिक दर्जाचे स्मारक उभारून ते राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय पर्यटन नकाशावर आणावे, अशी मागणी आता जोर धरत आहे.