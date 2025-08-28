विदर्भ

Knife Attack: दारूड्याचा तिघांवर चाकूने हल्ला; ओपारा येथील घटना, आरोपीवर गुन्हा दाखल

Crime News: दारूच्या नशेत अश्लील शिवीगाळ करणाऱ्याला हटकल्यामुळे त्याने एकाच कुटुंबातील तिघांवर चाकूने हल्ला केल्याची घटना ओपारा येथे घडली. या हल्ल्यात तिघेही गंभीर जखमी झाले आहेत.
लाखांदूर : दारूच्या नशेत अश्लील शिवीगाळ करणाऱ्याला हटकल्यामुळे त्याने एकाच कुटुंबातील तिघांवर चाकूने हल्ला केल्याची घटना ओपारा येथे घडली. या हल्ल्यात तिघेही गंभीर जखमी झाले आहेत. या प्रकरणी आरोपी विनोद उर्फ पिंटू लांजेवार याच्याविरुद्ध पोलिसांनी गुन्हा दाखल केला आहे.

