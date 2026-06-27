विदर्भ

Amravati: ई-पीक नोंदणीसाठी सहायकांची नियुक्ती; शेतकऱ्यांची चिंता मिटली, १५ जुलैपासून मोहिमेस सुरवात

E-Crop Registration to Begin from July 15 : ई-पीक नोंदणीसाठी यंदापासून तहसील स्तरावर सहायकांची नियुक्ती करण्यात येणार असून १५ जुलैपासून राज्यभर मोहिमेला सुरुवात होणार आहे.
Amravati

Amravati

esakal

सकाळ वृत्तसेवा
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अमरावती: गेल्या काही वर्षांत ई-पीक पाहणी करताना शेतकऱ्यांना आलेल्या तांत्रिक अडचणी आणि त्यामुळे मिळालेला कमी प्रतिसाद, यामुळे राज्य सरकारने यंदापासून ही पाहणी थेट तहसील स्तरावर नियुक्त सहायकामार्फत करण्याच्या निर्णय घेतला आहे. येत्या १५ जुलैपासून राज्यभरात ही नवीन पीकपाहणी मोहीम सुरू होत आहे.

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