Vidarbha Child Labour

Vidarbha Child Labour

sakal

विदर्भ

Vidarbha Child Labour: पूर्व विदर्भ हादरला! ४१ छाप्यात ६४ बालमजुरांची सुटका; आस्थापनांमध्ये बालकामगार कायद्याचे सर्रास उलंघन

64 Children Rescued in 41 Raids: पूर्व विदर्भात ४१ छाप्यांत ६४ बालमजुरांची सुटका; नागपूर व चंद्रपूरमध्ये सर्वाधिक प्रकरणे. बालकामगार कायद्याचे उल्लंघन करणाऱ्या आस्थापनांवर गुन्हे दाखल; कठोर कारवाईची मागणी.
Published on

नागपूर : विदर्भात बालमजुरीचे भयावह चित्र पुन्हा एकदा समोर आले आले. बालकामगारांचे उघड शोषण केले जात असल्याचे धक्कादायक वास्तव उघड झाले आहे. अपर कामगार आयुक्तांनी वर्षाभरात राबविलेल्या विशेष छापासत्रात तब्बल ४१ आस्थापनांवर धाडी टाकण्यात आल्या आणि त्यातून ६४ बालमजुरांची सुटका करण्यात आली. या कारवाईने प्रशासनालाच नव्हे तर समाजालाही हादरा बसला आहे.

Loading content, please wait...
crime
vidarbha
child abuse
Labor Laws