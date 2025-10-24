विदर्भ

Teacher Transfer: राज्यातील १२ हजार शिक्षक बदलीच्या प्रतीक्षेत आंतरजिल्हा बदली रखडली, राज्यव्यापी आंदोलनाची तयारी

Education News: राज्यातील जिल्हा परिषद शिक्षकांची आंतरजिल्हा बदली प्रक्रिया मागील तीन वर्षांपासून रखडली असून १२ हजार शिक्षक प्रतीक्षेत आहेत. प्रहार शिक्षक संघटना या प्रक्रियेला तात्काळ सुरुवात करण्यासाठी ग्रामविकास मंत्र्यांकडे निवेदन सादर केले आहे.
सकाळ वृत्तसेवा
अमरावती : राज्यातील जिल्हा परिषद अंतर्गत कार्यरत प्राथमिक शिक्षकांची दरवर्षी राबविण्यात येणारी संगणकीय बदली प्रक्रिया मागील तीन वर्षांपासून रखडल्याने स्वगृह जिल्ह्यापासून शेकडो किलोमीटर अंतरावर कर्तव्य बजावणारे १२ हजार शिक्षक बदलीच्या प्रतीक्षेत आहेत.

