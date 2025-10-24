Teacher Transfer: राज्यातील १२ हजार शिक्षक बदलीच्या प्रतीक्षेत आंतरजिल्हा बदली रखडली, राज्यव्यापी आंदोलनाची तयारी

अमरावती : राज्यातील जिल्हा परिषद अंतर्गत कार्यरत प्राथमिक शिक्षकांची दरवर्षी राबविण्यात येणारी संगणकीय बदली प्रक्रिया मागील तीन वर्षांपासून रखडल्याने स्वगृह जिल्ह्यापासून शेकडो किलोमीटर अंतरावर कर्तव्य बजावणारे १२ हजार शिक्षक बदलीच्या प्रतीक्षेत आहेत..या शिक्षकांच्या हक्कास्तव प्रहार शिक्षक संघटना आता चांगलीच आक्रमक झाली असून आंतरजिल्हा बदली प्रक्रिया तत्काळ सुरू करण्याची मागणी संघटनेच्या वतीने ग्रामविकास मंत्र्यांना एका निवेदनाद्वारे करण्यात आली आहे..दहा ते पंधरा वर्षांपासून आपल्या कुटुंबापासून कोसो दूर अंतरावर कर्तव्य बजावणाऱ्या जिल्हा परिषदमधील शिक्षकांची संगणकीय प्रणालीद्वारे आंतरजिल्हा बदलीप्रक्रिया ग्रामविकास विभागाने प्रहार शिक्षक संघटनेच्या सततच्या संघर्षानंतर प्रथमच २०१७ पासून सुरू केली. आंतरजिल्हा बदलीचे संगणकीय धोरण अमलात आल्यापासून २०२२ पर्यंत या प्रक्रियेचे सहा टप्पे शासनाने राबविले..प्रहार शिक्षक संघटनेचे राज्याध्यक्ष महेश ठाकरे यांच्या सततच्या पाठपुराव्याने राज्यातील १२ हजार ५०० शिक्षकांच्या सहा टप्प्यांत स्वगृह जिल्ह्यात बदल्या झाल्यात. राज्यातील ३५ जिल्हा परिषद अंतर्गत ही बदली प्रक्रिया पार पडली. हजारो शिक्षक आपल्या कुटुंबाजवळ गेल्याने या बदली प्रक्रियेने सुखावले..मात्र मागील तीन वर्षांपासून आंतरजिल्हा बदली प्रक्रिया शासनस्तरावरून रखडल्याने १२ हजार शिक्षकांमध्ये चांगलाच रोष निर्माण झाला आहे.आंतरजिल्हा बदली प्रक्रियेचा सातवा टप्पा तत्काळ सुरू करण्याबाबत प्रहार शिक्षक संघटनेचे राज्य अध्यक्ष महेश ठाकरे यांनी ग्रामविकास मंत्री जयकुमार गोरे व प्रधान सचिव यांना निवेदन सादर केले आहे..ZP Teachers : जिल्हा परिषदेचे सीईओ ऐकणार २५५ शिक्षकांचे म्हणणे, बदली प्रक्रिया रखडली.मागील तीन वर्षांपासून बदलीप्रक्रिया रखडली आहे. मागण्यांचा सहानुभूतिपूर्वक विचार करून शासनाने आंतरजिल्हा बदलीप्रक्रिया तत्काळ सुरू न केल्यास १२ हजारांवर शिक्षकांच्या हक्कांसाठी संघटनेच्या वतीने राज्यस्तरीय आंदोलन केल्याशिवाय पर्याय राहणार नाही. जिल्हा, विभाग व राज्यस्तरीय आंदोलन करण्यात येईल. - महेश ठाकरे, राज्याध्यक्ष, प्रहार शिक्षक संघटना..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.