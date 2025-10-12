Eight Panchayat Samiti: लाडक्या बहिणींना दिवाळीची ओवाळणी; आठ पंचायत समितीवर महिलाराज, आरक्षणाने बिघडले अनेकांचे गणित

यवतमाळ : जिल्हातील सोळापैकी आठ पंचायत समिती सभापतीपद महिलांसाठी राखीव झाले आहे. यवतमाळ, राळेगाव, वणी, कळंब, झरीजामणी, पांढरकवडा व घाटंजी या आठ पंचायत समितीचे सुत्रे महिलांच्या हाती असणार आहेत..जिल्हाधिकारी कार्यालयातील बळीराजा चेतना भवन येथे शनिवारी (ता. ११) निवासी उपजिल्हाधिकारी अनिरुद्ध बक्षी यांच्या उपस्थितीत सोडत काढण्यात आली. सोडतीच्या वेळी पंचायत समिती सभापती पदाचे आरक्षण कसे पडले व शासन निर्णयानुसार २०२५ मध्ये होणार्या निवडणुकीत आरक्षण कसे राहील, याची माहिती देण्यात आली..त्यानंतर पंचायत समितीनिहाय अनुसूचित जाती व जमाती लोकसंख्येनुसार उतरत्या क्रमाने आरक्षण काढण्यात आले. अनेक पंचायत समिती सभापती पदावर राजकीय पुढारी डोळा ठेवून होते. आरक्षण जाहीर होताच अनेकांचा हिरमोड झाला..आरक्षणानंतर आता गट आणि गण आरक्षणाकडे तसेच मोर्चे बांधणीसोबतच उमेदवार शोधण्याकडे लक्ष लागले आहे. नेर, दारव्हा, पुसद पंचायत समिती सभापतींचे पद सर्वसाधारण आहे. बाभूळगाव तसेच मारेगाव या दोन पंचायत समित्यांचे सभापतीपद नागरिकांचा मागास प्रवर्गासाठी आहे. या ठिकाणी सर्वाधिक चूरस राहण्याची शक्यता आहे..वणी येथे आरक्षणाने उत्साहींचा हिरमोडवणी पंचायत समिती सभापतीपदाची आरक्षण सोडत जाहीर होताच तालुक्यातील राजकीय वातावरणात अचानक गारवा पसरला आहे. सभापती पद अनुसूचित जमातीच्या महिलेसाठी राखीव निघाल्याने अनेक इच्छुकांचा हिरमोड झाला. यापूर्वीच वणी नगराध्यक्ष पद अनुसूचित जमातीच्या महिलेसाठी राखीव निघाल्याने राजकीय नेत्यांच्या आकांक्षांना धक्का बसला होता. त्यात आता पंचायत समिती सभापती पदाच्याही आरक्षणाने सर्वच राजकीय पक्षांसमोर उमेदवार शोधण्याचे मोठे आव्हान उभे राहिले आहे. पक्षांना योग्य पात्र अनुसूचित जमातीच्या महिलांचा शोध घेण्यासाठी अक्षरशः खाणीतून हिरे शोधण्याचे काम करावे लागणार आहे. यंदाच्या आरक्षणानुसार वणी पंचायत समितीच्या गणांची संख्या दोनने वाढून दहा झाली. यापूर्वी अलका कोरवते यांनी अडीच वर्षे आणि दि. म. सुरपाम यांनी तीन वर्षे अनुसूचित जमाती प्रवर्गातून वणी पंचायत समितीचे सभापती पद भूषविले आहे. आता पुन्हा या प्रवर्गात सभापती पद राखीव झाल्याने राजकारणात नवे गणित आकार घेत आहे..Ahilyanagar ZP Reservation: 'आरक्षणासाठी इच्छुकांचे देव पाण्यात'; अहिल्यानगर झेडपीच्या गट-गणासाठी १३ ऑक्टोबरला सोडत.पंचायत समिती-आरक्षणयवतमाळ\tअनुसूचित जाती (महिला)आर्णी\tअनु. जाती राळेगाव\tअनु. जमाती (महिला)वणी\tअनु. जमाती (महिला)उमरखेड\tअनु.जमातीदिग्रस\tअनु. जमातीबाभूळगाव\tनामाप्रकळंब-\tनामाप्र (महिला)मारेगाव\tनामाप्रझरीजामणी\tनामाप्र (महिला)पांढरकवडा\tसर्वसाधारण (महिला)घाटंजी\tसर्वसाधारण (महिला)नेर\tसर्वसाधारणदारव्हा\tसर्वसाधारणपुसद\tसर्वसाधारणमहागाव\tसर्वसाधारण (महिला).सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.