Eight Panchayat Samiti: लाडक्या बहिणींना दिवाळीची ओवाळणी; आठ पंचायत समितीवर महिलाराज, आरक्षणाने बिघडले अनेकांचे गणित

Yavatmal Panchayat Samiti: यवतमाळ जिल्ह्यातील आठ पंचायत समिती सभापती पद महिलांसाठी राखीव; गट, गण आणि मोर्चेबांधणीवर लक्ष लागणार. नेर, दारव्हा, पुसद येथे सभापती पद सर्वसाधारण, तर बाभूळगाव व मारेगाव मागास प्रवर्गासाठी राखीव.
सकाळ वृत्तसेवा
यवतमाळ : जिल्हातील सोळापैकी आठ पंचायत समिती सभापतीपद महिलांसाठी राखीव झाले आहे. यवतमाळ, राळेगाव, वणी, कळंब, झरीजामणी, पांढरकवडा व घाटंजी या आठ पंचायत समितीचे सुत्रे महिलांच्या हाती असणार आहेत.

