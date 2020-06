आनंदाची बातमी..! आठ लोकांना मिळाले ऑनलाइन फसवणुकीतील पैसे परत 

अमरावती : सायबर क्राईम दिवसेंदिवस वाढत आहे. सुशिक्षित व्यक्तींनाही त्याचा फटका बसला आहे. परंतु आठ जणांनी वेळेत तक्रार नोंदविल्याने सायबर पोलिसांच्या माध्यमातून त्या सात खातेदारांच्या खात्यातून उडविलेली 1 लाख 5 हजारांची रक्कम त्यांना परत मिळाली. महत्त्वाची बाब म्हणजे हे फसवणुकीचे गुन्हे शहर सायबर पोलिसांनी लॉकडाउन काळात दाखल केलेत. लॉकडाउनच्या काळात सायबर पोलिसांना अधिक सतर्क राहण्याचे आदेश पोलिस आयुक्त संजयकुमार बाविस्कर व उपायुक्त शशिकांत सातव, यशवंत सोळंके व प्रशांत होळकर यांनी दिले होते. त्यानुसार योग्य नियोजन करण्यास सुरुवात झाली. सायबरचे पोलिस निरीक्षक प्रवीण काळे व रवींद्र सहारे यांनी तक्रारकर्त्यांच्या म्हणण्याची योग्य दखल घेतली. ज्या कंपनीशी तोतयाने व्यवहार करून पैसे उडविले, त्या कंपनीच्या नोडल अधिकाऱ्यांशी संपर्क साधला. ट्रान्झॅक्‍शन फ्रॉड असल्याची माहिती सायबर पोलिसांनी दिल्याने हे व्यवहार रद्द करण्यास भाग पाडले. त्यानुसार आठ खातेदारांचे पैसे त्यांच्या बॅंक खात्यात पुन्हा जमा झाले. अवश्य पहा- Video : वर्ध्यात घडली चिड आणणारी घटना; सैतान युवकाचे चिमुकल्याशी अनैसर्गिक कृत्य अन् ... राहुल राजू नावंदे 11 हजार 500 रुपये, अश्‍विनकुमार देशमुख 17 हजार 323 रुपये, शेख इरफान 4 हजार 996 रुपये, सत्यम पांडे 24 हजार रुपये, नीलेश आजने 19 हजार 999 रुपये, अभय कडू 4 हजार 500 रुपये, दीपक टिकेकर 19 हजार 999 रुपये, राजेश व्यास 2 हजार रुपये, अशी रक्कम खातेदारांच्या खात्यात जमा झाली.

Web Title: Eight people got their money back from online fraud