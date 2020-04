अमरावतीचे 8 नमुने पुनर्तपासणीला पाठविणार, हे आहे कारण...

अमरावती : बुधवारी 80 आणि गुरुवारी 17, असे एकूण 97 नमुने दोन दिवसांत निगेटिव्ह आलेले आहेत. त्यापैकी 8 नमुने नागपूरच्या अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थेच्या विषाणूविज्ञान प्रयोगशाळेत पुनर्तपासणीसाठी पाठविले जाणार आहेत. संबंधित नमुने संशयास्पद असल्याने त्याबाबतची पडताळणी केली जात असल्याचे जिल्हाधिकारी शैलेश नवाल यांनी सांगितले. अवश्य वाचा - चाॅकलेट देण्याच्या बहाण्याने घरात बोलाविले अन्‌... यापूर्वीचे 28 व बुधवारी (ता. आठ) पाठविलेले 12, असे एकूण 40 नमुन्यांचे अहवाल अद्याप प्रलंबित आहेत. बडनेरा येथे मुक्कामी राहून अकोला जिल्ह्यात गेलेले 9 व्यक्ती कोरोनाबाधित असल्याचे आढळून आलेले आहेत. या पार्श्‍वभूमीवर बडनेरा येथून घेण्यात आलेल्या नमुन्यांच्या अहवालावर बरेच काही अवलंबून असल्याचे जिल्हाधिकारी म्हणाले. हाथीपुरा येथे 2 एप्रिल रोजी मरण पावलेल्या कोरोनाबाधिताच्या संपर्कातील पाचपैकी तीन व्यक्ती इर्विन रुग्णालयात, तर एक दिल्लीला आहे. पाचव्या व्यक्तीशी संपर्क झालेला आहे, मात्र त्याने त्या कोरोनाबाधिताशी आपला थेट संबंध आल्याचे नाकारलेले आहे, असे जिल्हाधिकाऱ्यांनी सांगितले. मोबाईलने ट्रॅकिंग करणार संशयित कोरोनाबाधितांसाठी मोबाईल स्वॉफ्टवेअर विकसित करण्यात आलेले आहे. त्याच्या माध्यमातून संशयितांचे ट्रॅकिंग करून त्यांच्यावर देखरेख ठेवली जाणार आहे. कोरोनाबाधितांच्या संपर्कातील मात्र अहवाल निगेटिव्ह असलेल्यांनी स्वतंत्र राहावे, हा या मागील हेतू असल्याचे जिल्हाधिकाऱ्यांनी सांगितले. लॉकडाऊनवर भाष्य टाळले लॉकडाउनची मुदत घटविणे अथवा वाढविण्याबाबत सरकारने काही विचारणा केलेली आहे का, असे जिल्हाधिकाऱ्यांना विचारले असता त्यांनी थेट बोलण्याचे टाळले. जागतिक आरोग्य संघटनेच्या (डब्ल्यूएचओ) मार्गदर्शक सूचनेनुसार कोरोनाबाधित आढळल्यानंतर संक्रमणाची साखळी तोडण्यासाठी तेथून 28 दिवस लॉकडाउन ठेवावा लागतो. अमरावतीचा पहिला कोरोनाबाधित रुग्ण 2 एप्रिलला आढळला होता.

