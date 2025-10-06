विदर्भ

Vidarbha Tigers: सह्याद्रीत घुमणार विदर्भातील वाघांची डरकाळी! स्थानांतरणास हिरवा कंदील, वन्यजीव-मानव संघर्ष टाळण्याचा प्रयत्न

Sahyadri Tiger Reserve: विदर्भातील आठ वाघांना सह्याद्री व्याघ्र प्रकल्पात स्थलांतरित करण्याची प्रक्रिया सुरू झाली आहे. ही योजना जैवविविधता राखण्यासाठी व मानव-वन्यजीव संघर्ष कमी करण्यासाठी राबवली जात आहे.
नागपूर : विदर्भातील वाघांची वाढती संख्या चिंतेचे कारण ठरली आहे. हा ताण कमी करण्यासाठी राज्य शासनाकडून सुरू असलेल्या प्रयत्नांना यश मिळाले आहे. केंद्र सरकारने अखेर सह्याद्री व्याघ्र प्रकल्पात वाघांच्या स्थानांतरणास हिरवा कंदील दिला आहे. त्यामुळे आता विदर्भातील वाघांची डरकाळी सह्याद्रीच्या दऱ्याखोऱ्यांत घुमणार आहे.

