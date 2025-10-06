Vidarbha Tigers: सह्याद्रीत घुमणार विदर्भातील वाघांची डरकाळी! स्थानांतरणास हिरवा कंदील, वन्यजीव-मानव संघर्ष टाळण्याचा प्रयत्न

नागपूर : विदर्भातील वाघांची वाढती संख्या चिंतेचे कारण ठरली आहे. हा ताण कमी करण्यासाठी राज्य शासनाकडून सुरू असलेल्या प्रयत्नांना यश मिळाले आहे. केंद्र सरकारने अखेर सह्याद्री व्याघ्र प्रकल्पात वाघांच्या स्थानांतरणास हिरवा कंदील दिला आहे. त्यामुळे आता विदर्भातील वाघांची डरकाळी सह्याद्रीच्या दऱ्याखोऱ्यांत घुमणार आहे..सह्याद्री परिसरात सध्या रानगवा आणि मानव यांच्यात संघर्ष वाढला आहे. रानगवा हे वाघाचे मुख्य खाद्य असून, वाघांचा अभाव असल्याने या भागात रानगव्यांची संख्या मोठ्या प्रमाणात वाढली आहे. वाघ आले तर जैविक साखळीचा समतोल साधला जाईल आणि वन्यप्राणी -मानव संघर्ष कमी होईल, अशी अपेक्षा वन विभागाने व्यक्त केली आहे..केंद्रीय पर्यावरण, वने आणि हवामान बदल मंत्रालयातील उपमहासंचालक (वन्यजीव) डॉ. सुरभी राय यांनी राज्याचे तत्कालीन प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वन्यजीव) एम. श्रीनिवास राव यांच्याकडे वाघांच्या स्थानांतरणाचा प्रस्ताव दिला होता. त्यानुसार ताडोबा-अंधारी आणि पेंच व्याघ्र प्रकल्पांमधून तीन नर व पाच मादी असे आठ वाघांना जेरबंद करून त्यांचे स्थानांतरण करण्यास परवानगी देण्यात आली आहे..सह्याद्री हा राज्यातील सहा व्याघ्र प्रकल्पांपैकी एक आहे. बोर, पेंच, ताडोबा-अंधेरी, नवेगाव- नागझिरा, मेळघाट हे पाच व्याघ्र प्रकल्प विदर्भात आहेत. सह्याद्री या एकमेव व्याघ्र प्रकल्पात वाघाचे अस्तित्व नसल्याचे २०२२ च्या व्याघ्रगणनेत स्पष्ट नमूद होते. या पार्श्वभूमीवर राज्य वन विभागाने पहिल्या टप्प्यात ताडोबा-अंधारी येथून पाच वाघ सह्याद्रीत सोडण्याची योजना आखली. राष्ट्रीय व्याघ्र संवर्धन प्राधिकरणाने यास प्राथमिक परवानगी दिली होती. मात्र, काही त्रुटी दूर केल्यानंतर अंतिम प्रस्ताव पुन्हा केंद्राकडे पाठवण्यात आला होता. अखेर मंजुरी मिळाल्याने स्थलांतराची प्रक्रिया आता गतीने राबवली जाणार आहे..वाघांसाठी तयार अधिवासस्थलांतरासाठी आवश्यक अधिवास तयार करण्याचे कामही पूर्ण झाले आहे. २०२२-२३ मध्ये ५० चितळ सोडण्यात आले. सुमारे १० एकर परिसरात कुंपण व प्रजनन सुविधा उभारण्यात आल्या आहेत. चितळांची संख्या वाढल्यानंतर त्यांना मुक्तपणे सोडून वाघांसाठी योग्य खाद्यसाखळी तयार केली जाईल. सह्याद्री व्याघ्र प्रकल्पातील कोयना अभयारण्यात एक आणि चांदोली राष्ट्रीय उद्यानात दोन असे तीन वाघ स्थायिक झालेले आहेत. डिसेंबर २०२३ मध्ये स्थलांतर करून आलेला एक वाघ इथे स्थिरावल्यानं या प्रकल्पाविषयीचा विश्वास वाढला आहे..देशातील यशस्वी उदाहरणांचा आधारभारताने २००८ मध्ये सारिस्का आणि २००९ मध्ये पन्ना व्याघ्र प्रकल्पामध्ये वाघ स्थानांतरणाचे प्रयोग केले होते आणि दोन्ही यशस्वी ठरले. त्याच धर्तीवर महाराष्ट्र आता सह्याद्री व्याघ्र प्रकल्पात संवर्धनाचा नवा अध्याय सुरू होणार आहे. हे पाऊल जैवविविधतेच्या दृष्टीने ऐतिहासिक ठरणार आहे. मानव-वन्यजीव संघर्ष कमी होण्यास मदत होईल..Chh. Sambhajinagar: लासूर स्टेशन परिसरात दुर्दैवी घटना; विहिरीत पडून शेतकऱ्याचा मृत्यू, अग्निशमन दलाने बाहेर काढला मृतदेह.या आहेत स्थानांतरणाच्या अटीवन खात्याच्या देखरेखीखाली वाघ जेरबंद व त्याचे स्थलांतर काटेकोरपणे करावे.वाघ जेरबंद व स्थलांतर करताना सर्व टप्प्यांवर पुरेशी पशुवैद्यकीय काळजी घेण्यात यावी.या प्रक्रियेदरम्यान वाघांना दुखापत होणारनाही, याची खात्री घ्यावी.मुख्य वन्यजीव रक्षकाने संपूर्ण अहवालसादर करावा.वाघांच्या सुरक्षिततेला धोका निर्माण करणारी किंवा धोक्यात आणणारी कोणतीही चूक घडल्यास, मंत्रालयाने दिलेल्या परवानगीचा आढावा घेण्यात येईल किंवा ते रद्द करण्यात येईल..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.