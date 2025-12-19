विदर्भ

Ladki Bahin Yojana: लाडकी बहीण सुरूच राहणार : एकनाथ शिंदे

Eknath Shinde Assures Continuation of Ladki Bahin Scheme: उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे म्हणाले की, लाडकी बहीण योजना कायम राहणार आहे. नगरपरिषद निवडणुकीत शहराचा कायापालट घडेल.
sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

अंजनगावसुर्जी : लाडकी बहीण योजना सुरूच राहणार आहे. त्यामुळे बहिणी व भाचींनी बिनधास्त राहावे, ही योजना कधीही बंद होणार नाही.

