Eknath Shinde: घरात बसून काम करणारे मुख्यमंत्री घरी पाठविले; उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, ठाकरे बंधूंच्या मनोमिलनावरही टीका

Eknath Shinde Criticizes Uddhav Thackeray: उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी यवतमाळ येथे उद्धव ठाकरे यांच्यावर टीका करत “घरात बसून काम करणारे मुख्यमंत्री घरीच गेले” असा टोला लगावला.
सकाळ वृत्तसेवा
यवतमाळ : राज्याचा कारभार मुख्यमंत्री घरात बसून करायचे. अशा मुख्यमंत्र्यांना घरी पाठविले आहे. कुणालाही न भेटणारे आता मनोमिलन करीत आहेत. भेटी घेत असून त्याचा काहीही उपयोग होणार नसल्याची टीका राज्याचे उपमुख्यमंत्री तथा शिवसेना (शिंदे) पक्षाचे मुख्यनेते एकनाथ शिंदे यांनी ठाकरे बंधूंचे नाव न घेता केली.

