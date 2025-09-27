Buldhana Accident: भरधाव दुचाकीच्या धडकेत वृद्धाचा मृत्यू; गावकऱ्यांचा केळवद पोलिस स्टेशनला घेराव

केळवद : सावनेर तालुक्यातील केळवद येथील बाजार चौकात एका भरधाव दुचाकीने वृद्धाला जबर धडक दिली. २२ सप्टेंबर रोजी घडलेल्या या घटनेत केळवद येथील शंकर बारई हे गंभीर जखमी झाले. .त्यांच्यावर नागपूर येथील लता मंगेशकर रुग्णालयात उपचार सुरु होती, शुक्रवारी (ता. २६ सप्टेंबर) उपचारादरम्यान त्यांचा मृत्यू झाला..भरधाव दुचाकीच्या धडकेत वृद्ध व्यक्तीचा मृत्यू झाल्याने गावकऱ्यांनी मृतदेह केळवद पोलिस स्टेशनला आणून संताप व्यक्त केला. गावकऱ्यांनी आरोपीला तत्काळ अटक करून कारवाई करण्याची मागणी केली..संतप्त गावकऱ्यांनी पोलिस स्टेशनला दोन तास घेराव घातल्याने काही काळ परिसरात तणावाची स्थिती होती. आरोपीवर योग्य ती कारवाई करण्याचे आश्वासन दिल्यानंतर गावकऱ्यांनी मृतदेह अंत्यविधीकरिता नेल्याने हा वाद निवळला..Pune Crime : युवकांकडून संघटित गुन्हेगारी घडवण्यात बंडू आंदेकरचा हातखंडा.केळवद येथील शंकर बारई यांचा दुचाकीच्या धडकेत उपचारादरम्यान मृत्यू झाला. धडक देणाऱ्या आरोपीविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. आरोपीला ताब्यात घेण्यासाठी पोलिसांचे पथक रवाना झाले आहे. बारई कुटुंबाला न्याय देण्यासाठी प्रयत्न करणार आहे.- अनिल राऊत, ठाणेदार, पोलिस स्टेशन, केळवद.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.