Buldhana Accident: भरधाव दुचाकीच्या धडकेत वृद्धाचा मृत्यू; गावकऱ्यांचा केळवद पोलिस स्टेशनला घेराव

Buldhana News: सावनेर तालुक्यातील केळवद येथील बाजार चौकात एका भरधाव दुचाकीने वृद्धाला जबर धडक दिली. २२ सप्टेंबर रोजी घडलेल्या या घटनेत केळवद येथील शंकर बारई हे गंभीर जखमी झाले.
