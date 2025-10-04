Buldhana Crime: केळवद जटामखोरा शेतातील मका चोरीच्या वादातून खून; मनिष उईके ताब्यात, पोलिस तपास जोरात"

केळवद : केळवद, येथील पोलिस स्टेशन अतंर्गत येणाऱ्या जटामखोरा येथे गोविंद गांधी यांच्या शेतात मका चोरल्याच्या वादातून झालेल्या हल्यात वृध्दाचा खून करण्यात आला..केळवद पोलिसांनी दिलेल्या माहीती नुसार जटामखोरा येथे गोविंद गांधी यांचे शेत मध्यप्रदेशातील वाढोणा, ता.सौसंर येथील मनिष खाटुराम उईके (वय ३९) याने शेत वर्षभराच्या ठेक्यावर केलेले होते..याच शेतात जटामखोरा येथील वामन ईरपाची (वय ६२) वर्ष हा सकाळी ९ वाजता दरम्याण शेतातील मका चोरण्याकरीता गेला असता, शेतात असलेला मनिष उईके आणि वामन ईरपाची यांच्यात वाद झाला..ज्या वादाचे रुपातर मारहाणीत झाल्याने मनिष याने लाकडी काडीने वामन याच्या डोक्यावर वार केल्याने, वामन हा शेतातील एका पाणी असलेल्या खड्यात पडला ज्यात वामन याचा मुत्यु झाला. शेताच्या शेजाऱ्याने शेतात मृतदेह पडला असल्याची माहीती केळवद पोलिसांना दिली..Baramati: धक्कादायक घटना! 'बारामती तालुक्यात जागेच्या वादातून काकाकडून पुतण्याचा खून'; बापलेकाला पोलिसांनी ताब्यात घेतले अन्.. .केळवद पोलिसांनी घटणास्थळ गाठले आणि घटनेचा तपशील नोंदविला. घटणेच्या तपासादरम्यान मनिष उईके याला ताब्यात घेतले असता, त्यांने वामन याचा खून केल्याची कबुली दिली. घटणेचा तपास सावनेरचे उपविभागीय पोलिस अधिकारी खेरडे, ठाणेदार आशिषसिंह यांच्या मार्गदर्शनाखाली पोलिस शिपाई संदिप नांगरे, सचिन सलामे, पंकज सायरे करीत आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.