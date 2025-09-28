Rain Damages Crops: गोठणगाव परिसरात बिबट्या, मुसळधार पाऊस, आता हत्तीची दहशत; आता उरलेले पीकही जाणार, शेतकऱ्यांमध्ये भितीचे वातावरण

नवेगावबांध : अर्जुनी मोरगाव तालुक्यात मुसळधार पावसाने लोंबा टाकलेल्या हलक्या व फुलोरा आलेल्या भारी धानपिकाचे फार मोठे नुकसान झाले असतानाच २२ सप्टेंबरला गोठणगाव वनक्षेत्रात पावसानंतर आता हत्तीचे आगमन झाले आहे. त्यामुळे हत्तीच्या धुमाकूळात आता उरलेले पीकही जाणार? अशी भीती शेतकऱ्यांमध्ये आहे. मात्र, वनविभाग हत्तीच्या हालचालीवर लक्ष ठेऊन आहे..गोठणगाव वनपरिक्षेत्रातील गोठणगाव सहवनक्षेत्राअंतर्गत येणाऱ्या उपरपायली, जांभळी, गंधारी व डोंगरगाव परिसरात एका हत्तीचे २२ सप्टेंबर रोजी आगमन झाले..याच आठवड्यापासून संपूर्ण अर्जुनी मोरगाव तालुक्यासह गोठणगाव परिसरात मुसळधार पावसाने शेतातील धानपीक नष्ट केले. कमी कालाधीत येणाऱ्या हलक्या धानपिकाने लोंब्या टाकल्या आहेत, तर भारी धानपीक फुलोऱ्यावर आला आहे. आठवडाभरापासून पाऊस काही थांबेना, शनिवारी (ता. २७)देखील पावसाची रिपरीप सुरूच होती..मुसळधार पावसामुळे धानपीक जमिनीवर लोटल्यामुळे लोंबांना अंकुर फुटले आहेत. काही ठिकाणी धानपीक सडायला लागले आहे. निसर्गाची अवकृपा झाली असताना शेतपीक हातून निसटत असल्यामुळे शेतकरी चिंतेत आहेत..ओला दुष्काळसदृश परिस्थिती परिसरात आहे. तथापि, ही परिस्थिती कायम असतानाच गोठणगाव वनपरिक्षेत्राअंतर्गत येणाऱ्या उमरपायली, जांभळी, तुकुम नारायण, डोंगरगाव या गावात हत्तीचे आगमन झाले आहे. त्यामुळे वनविभागाबरोबरच परिसरातील शेतकऱ्यांमध्ये एकच खळबळ उडाली आहे. मुसळधार पावसातून जी काही पिके बचावली, त्या पिकांची हत्ती आता नासधूस करणार अशी भीती शेतकऱ्यांमध्ये आहे. वनविभागाच्या वतीने हत्ती असलेल्या परिसरातील गावात जनजागृती करण्याचे काम जोरात सुरू आहे..गुरुवारी ( ता. २५) गोठणगावनजीकच्या संजयनगर येथे बिबट्याने एका पाच वर्षीय बालकावर हल्ला करून त्याला ठार केले. या परिसरातील बिबट्याच्या दहशतीने लोक भयभीत झाले असतानाच आता या गजराजाच्या भीतीची दहशत पुन्हा पसरली आहे, हे येथे उल्लेखनीय आहे. प्राप्त माहितीनुसार, हत्ती एकच दिसल्याचे सांगितले जात आहे. काही लोकांनी सदर हत्तीच्या पाऊलखुणा जांभळी, तुकुमनारायण या गावातील शेतात पाहिल्या असल्याचे शेतकऱ्यांनी सांगितले..Heavy Rain: मुसळधार पावसात धानपीक जमीनदोस्त; शेतकरी चिंतातुर, चापटी, सावरटोला, नवेगावबांध परिसराला फटका.शुक्रवारी (ता.२६) हत्ती तुकुमनारायण जंगलात गेल्याची माहिती वनविभागाकडून मिळाली आहे. नागरिकांनी सतर्क राहावे, शेतात जाताना गटागटांमध्ये सावधरित्या जावे, हत्तीच्या जवळ जाऊ नये, त्याला चिथावण्याचा प्रयत्न करू नये, असे आवाहन वनवविभागाने केले आहे.एक हत्ती गोठणगाव वनक्षेत्रात दाखल झाला आहे. वनविभागाची चमू हत्तीच्या हालचालीवर नियंत्रण ठेवत असून, लगतच्या गावात जनजागृती करीत आहे. पीक नुकसानाचा वन विभागाचे अधिकारी, कर्मचारी आढावा घेत आहेत.हत्ती बिथरतील असे कुठलेही कृत्य नागरिकांनी करू नये. सध्या हत्ती तुकूमनारायण येथील जंगलात आहे.-मिलिंद पवार, वनपरिक्षेत्राधिकारी, गोठणगाव प्रादेशिक वनक्षेत्र..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.