‘धुरंदर’नंतर ‘एलिना’ची ताडोबातून ज्ञानगंगा अभयारण्यात एन्ट्री, व्याघ्र संवर्धनाला मिळणार आणखी बळ

बुलडाणा जिल्ह्यातील बोथा येथील ज्ञानगंगा अभयारण्यात वन्यजीव संवर्धनाच्या दृष्टीने एक महत्त्वपूर्ण घडामोड घडली आहे. ताडोबा-अंधारी व्याघ्र प्रकल्पातून ‘एलिना’ या मादी वाघिणीचे रविवारी (ता. २६) ज्ञानगंगा अभयारण्यात यशस्वी स्थलांतरण करण्यात आले. या प्रक्रियेसाठी आमदार संजय गायकवाड यांनी सातत्याने केलेला पाठपुरावा महत्त्वाचा ठरल्याचे सांगितले जात आहे..यापूर्वी पेंच व्याघ्र प्रकल्पातून पीकेटी-7/सीपी-01 ‘धुरंदर’ या नर वाघाचे ज्ञानगंगा अभयारण्यात यशस्वी पुनर्वसन करण्यात आले होते. त्यानंतर अभयारण्यात नैसर्गिक प्रजननाला चालना मिळावी, जैवविविधता अधिक समृद्ध व्हावी आणि व्याघ्र अधिवास अधिक सक्षम व्हावा, यासाठी नर वाघासोबत तातडीने मादी वाघिणीचेही स्थलांतरण करण्यात यावे, अशी मागणी आमदार संजय गायकवाड यांनी महाराष्ट्राचे तत्कालीन प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वन्यजीव) एम. एस. रेड्डी यांच्याकडे पत्राद्वारे केली होती..Leopard Trap : बिबट्याला पकडण्यासाठी लावलेल्या पिंजऱ्यातील कोंबड्या अज्ञात चोरट्यांनी लांबवल्या.या निवेदनात ज्ञानगंगा अभयारण्यात मादी वाघिणीसह चितळ, सांबर, काळवीट आणि भेकर यांसारख्या तृणभक्षी वन्यप्राण्यांचेही नियोजनबद्ध स्थलांतरण करण्याची मागणी करण्यात आली होती. जिल्ह्यातील विविध भागांत तृणभक्षी प्राण्यांमुळे शेतपिकांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान होत असल्याने, अशा प्राण्यांना पकडून ज्ञानगंगा अभयारण्यात सोडल्यास एकीकडे शेतकऱ्यांचा प्रश्न सुटेल, तर दुसरीकडे वन्यजीवांसाठी आवश्यक असलेली अन्नसाखळी अधिक बळकट होईल, असेही पत्रात नमूद करण्यात आले होते..Sindhudurg Crocodile Rescue : सिंधुदुर्गात विहिरीमध्ये आढळलं मगरीचं कुटुंब! 1 मादी अन् तब्बल 15 पिल्लांना बाहेर काढताना वनविभागाची तारांबळ, पुढं काय झालं?.यानंतर वन विभागातील संबंधित अधिकाऱ्यांनी आवश्यक प्रशासकीय प्रक्रिया पूर्ण केली. वन्यजीव तज्ज्ञांच्या मते, ‘धुरंदर’ या नर वाघासोबत ‘एलिना’ या मादी वाघिणीच्या उपस्थितीमुळे ज्ञानगंगा अभयारण्यात व्याघ्र संवर्धनाला मोठी चालना मिळणार आहे. तसेच, भविष्यात येथे वाघांचे नैसर्गिक प्रजनन सुरू होण्याची शक्यता अधिक बळावल्याचेही तज्ज्ञांनी सांगितले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.