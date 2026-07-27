विदर्भ

‘धुरंदर’नंतर ‘एलिना’ची ताडोबातून ज्ञानगंगा अभयारण्यात एन्ट्री, व्याघ्र संवर्धनाला मिळणार आणखी बळ

Elina Tigress Shifted to Dnyanganganga Sanctuary : ‘एलिना’ या मादी वाघिणीचे रविवारी (ता. २६) ज्ञानगंगा अभयारण्यात यशस्वी स्थलांतरण करण्यात आले.
Elina Tigress Shifted to Dnyanganganga Sanctuary

Elina Tigress Shifted to Dnyanganganga Sanctuary

esakal

Shubham Banubakode
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बुलडाणा जिल्ह्यातील बोथा येथील ज्ञानगंगा अभयारण्यात वन्यजीव संवर्धनाच्या दृष्टीने एक महत्त्वपूर्ण घडामोड घडली आहे. ताडोबा-अंधारी व्याघ्र प्रकल्पातून ‘एलिना’ या मादी वाघिणीचे रविवारी (ता. २६) ज्ञानगंगा अभयारण्यात यशस्वी स्थलांतरण करण्यात आले. या प्रक्रियेसाठी आमदार संजय गायकवाड यांनी सातत्याने केलेला पाठपुरावा महत्त्वाचा ठरल्याचे सांगितले जात आहे.

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