विदर्भ

Engineering Student: आजी, मम्मी, पप्पा... सॉरी!’ अभियांत्रिकीच्या २२ वर्षीय विद्यार्थ्याने संपवले जीवन; ‘छोटीला चांगले शिकवा...’ अशी चिठ्ठी

22 Year Old Engineering Student Dies by Suicide Leaves Note: २२ वर्षीय अभियांत्रिकी विद्यार्थ्याची नागपुरात गळफास घेऊन आत्महत्या; चिठ्ठीत कुटुंबीयांची माफी, ‘छोटीला चांगले शिकवा’ची भावनिक विनंती
Engineering Student Ends Life at 22 Leaves Emotional Note Saying Sorry to Grandmother Parents and Asking Them to Educate Sister

Engineering Student Ends Life at 22 Leaves Emotional Note Saying Sorry to Grandmother Parents and Asking Them to Educate Sister

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सकाळ वृत्तसेवा
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नागपूर: ‘आजी, मम्मी, पप्पा... सॉरी. माझ्या आत्महत्येस कोणीही जबाबदार नाही. छोटीला चांगले शिकवा, मला माफ करा...’ या शब्दांत चिठ्ठी लिहून २२ वर्षीय अभियांत्रिकीच्या विद्यार्थ्याने गळफास घेत आत्महत्या केली. नंदनवन पोलिस ठाण्याच्या हद्दीतील श्रीकृष्णनगर येथे मंगळवारी (ता. ८) सकाळी ही घटना उघडकीस आली.

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