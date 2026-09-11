Engineering Student: आजी, मम्मी, पप्पा... सॉरी!’ अभियांत्रिकीच्या २२ वर्षीय विद्यार्थ्याने संपवले जीवन; ‘छोटीला चांगले शिकवा...’ अशी चिठ्ठी

नागपूर: ‘आजी, मम्मी, पप्पा... सॉरी. माझ्या आत्महत्येस कोणीही जबाबदार नाही. छोटीला चांगले शिकवा, मला माफ करा...’ या शब्दांत चिठ्ठी लिहून २२ वर्षीय अभियांत्रिकीच्या विद्यार्थ्याने गळफास घेत आत्महत्या केली. नंदनवन पोलिस ठाण्याच्या हद्दीतील श्रीकृष्णनगर येथे मंगळवारी (ता. ८) सकाळी ही घटना उघडकीस आली..Kolhapur Politics: रविकिरण इंगवलेंनी आमदार क्षीरसागर यांच्यासह परिवाराची मागितली माफी, व्हिडीओ केला शेअर.प्रथमेश विजयराव गुजर (वय २२, रा. अंजनगाव सुर्जी) असे मृत विद्यार्थ्याचे नाव आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार, प्रथमेश नागपुरात भाड्याच्या घरात राहत होता. तो केडीके अभियांत्रिकी महाविद्यालयात द्वितीय वर्षाला शिकत होता. गेल्या काही दिवसांपासून तो तणावात असल्याचे पोलिसांच्या प्राथमिक तपासात समोर आले आहे..मंगळवारी (ता. ८) सकाळी घरमालकाला प्रथमेश गळफास लावलेल्या स्थितीत आढळून आला. त्यांनी तत्काळ नंदनवन पोलिसांना माहिती दिली. पोलिस पथक घटनास्थळी पोहोचले. पंचनामा करून मृतदेह उत्तरीय तपासणीसाठी रुग्णालयात पाठविण्यात आला. दरम्यान, पोलिसांना प्रथमेशने लिहिलेली चिठ्ठी मिळाली. .Teacher Success Story: घर सांभाळत क्लासेस, अन् त्यातून अभ्यासाची तयारी; रजिया मुलाणींची शिक्षकपदी प्रेरणादायी भरारी, जिद्द, मेहनत अन् कुटुंबाची साथ...त्यात कुटुंबीयांची माफी मागतानाच लहान बहिणीला चांगले शिकविण्याची विनंती त्याने केली आहे. तसेच, आपल्या मृत्यूसाठी कोणालाही जबाबदार धरू नये, असेही त्याने नमूद केले आहे. अभियांत्रिकीचे शिक्षण घेणाऱ्या या तरुणाच्या मृत्यूमागील नेमके कारण अद्याप स्पष्ट झालेले नाही. नंदनवन पोलिसांनी आकस्मिक मृत्यूची नोंद करून तपास सुरू केला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.