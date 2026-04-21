Gadchiroli News: एटापल्ली पोलिसांच्या कारवाईत १४ लाखांचा अवैध दारू साठा जप्त; महिंद्रा थार वाहनासह देशी-विदेशी दारूचा साठा पोलिसांच्या ताब्यात

गडचिरोली: जिल्ह्यातील एटापल्ली, पोलिस स्टेशन येथील पोलिस पथकाने सापळा रचून अवैध दारूसह १४ लाख ९० हजारांचा मुद्देमाल रविवार (ता. १९) जप्त केला आहे.प्राप्त माहितीनुसार एटापल्ली पोलिस स्टेशन येथील अधिकारी व अंमलदार यांना गोपनीय बातमीदाराकडून माहिती मिळाली की, एका चारचाकी वाहनामधून एटापल्ली पोलिस स्टेशनच्या हद्दीतून देशी व विदेशी दारूची अवैध तस्करी केली जाणार आहे. .त्यावरून उपविभागीय पोलिस अधिकारी एटापल्ली व एटापल्ली पोलिस स्टेशनच्या पोलिस पथकाने वेगवेगळ्या मार्गाने सापळा रचला असता, संशयित चारचाकी वाहन क्रमांक एम. एच ३२ ए. एस. ७०९९ हे नारानूर, ताडपल्लीमार्गे लांझी गावात येताना दिसले..यावरून पोलिस पथकाने चारचाकी वाहन थांबवून वाहनाची पाहणी केली असता वाहनामध्ये अवैध देशी व विदेशी दारू आढळली. त्यानंतर पंचासमक्ष या वाहनाची तपासणी केली असता, चारचाकी वाहनामध्ये रॉकेट देशी दारू संत्रा कंपनीच्या २९ सिलबंद पेट्या व एक पेटी बिअर असा अवैद्य विक्री किंमत एकूण २ लाख ९० हजार-रुपये असा अवैद्य देशी-विदेशी दारू साठा आढळून आला..यावरून अवैध देशी-विदेशी दारू साठा तसेच देशी-विदेशी दारू वाहतुकीकरिता वापरण्यात आलेली एक महिंद्रा थार चारचाकी वाहन क्रमांक एम. एच ३२ ए. एस. ७०९९ अंदाजे किंमत १२ लाख रुपये असा एकूण १४ लाख ९० हजारांचा मुद्देमाल घटनास्थळावरून जप्त करण्यात आला..संबंधित घटनेच्या अनुषंगाने एटापल्ली पोलिस स्टेशन येथे दिलेल्या तक्रारीवरून आरोपी मयुर विजय बालमवार रा. वाॅर्ड क्र. ७ गडचिरोली ता. जि. गडचिरोली याच्या विरुद्ध गुन्हा नोंद करण्यात आला आहे. या गुन्ह्याचा पुढील तपास पोलिस उपनिरीक्षक ज्ञानेश्वर कोल्हे करत आहेत. ही कारवाई पोलिस अधीक्षक नीलोत्पल, अपर पोलिस अधीक्षक (अभियान) एम. रमेश, अहेरीचे अपर पोलिस अधीक्षक कार्तिक मधीरा, अपर पोलिस अधीक्षक (प्रशासन) गोकूळ राज, एटापल्लीचे उपविभागीय पोलिस अधिकारी चैतन्य कदम यांच्या मार्गदर्शनात प्रभारी अधिकारी पोलिस निरीक्षक मच्छिंद्र नागरगोजे यांच्या नेतृत्वात एटापल्ली पोलिस पथकाने पार पाडली.