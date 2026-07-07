Gadchiroli: धावत्या एसटी बसचा मागचा पत्रा पडला, निकृष्ट देखभाल व्यवस्थेवर नागरिकांचा तीव्र संताप

एटापल्ली (जि. गडचिरोली): एटापल्ली शहरातील महात्मा फुले चौकात सोमवारी (ता. ६) सायंकाळच्या सुमारास गडचिरोली- बोलेपल्ली- अहेरी मार्गावर धावणाऱ्या अहेरी आगाराच्या मानव विकास मिशन बसच्या मागील भागाचा पत्रा अचानक निखळून पडला. या घटनेमुळे एक मोठी दुर्घटना थोडक्यात टळली आहे. .प्राप्त माहितीनुसार, एम. एच. ०७ सी. ९४८३ क्रमांकाची ही बस एटापल्लीतील महात्मा फुले चौकातून जात असताना अचानक तिच्या मागील भागाचा पत्रा खाली कोसळला. या घटनेत कोणतीही जीवितहानी किंवा दुखापत झाली नाही, मात्र, बसमधील प्रवाशांमध्ये काही काळ भीतीचे वातावरण निर्माण झाले होते..Wardha: पाईपला कवटाळून तो १८ तास होता विहिरीत, एनसीसीच्या जवानांनी सेवाग्राममध्ये अर्ध्या तासात केले बचावकार्य यशस्वी.घटनेनंतर स्थानिक नागरिकांनी घटनास्थळी जमा होऊन बसची पाहणी केली आणि महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाच्या निष्काळजीपणावर व निकृष्ट देखभाल व्यवस्थेवर तीव्र संताप व्यक्त केला. जुन्या आणि अत्यंत जीर्ण झालेल्या बसेस रस्त्यावर धावत असल्याने प्रवाशांच्या जिवाशी खेळ सुरू असल्याचा आरोप नागरिकांनी केला आहे..मोठी बातमी! माध्यमिक शाळांमध्ये आता कला-क्रीडा-संगीत शिक्षकांची भरती; राज्यात यंदा १८ हजार शिक्षकांची भरती; रिक्त पदे अपलोड करायला १० जुलैपर्यंत मुदत.तसेच महामंडळाकडून बसेसची नियमित देखभाल व तांत्रिक तपासणी केली जाते का, असा सवालही त्यांनी उपस्थित केला आहे. या बसच्या मागे एखादे वाहन असते तरी मोठा अपघात होण्याची शक्यता होती. या गंभीर घटनेनंतर संबंधित बसची तातडीने चौकशी करून दोषी अधिकाऱ्यांवर कडक कारवाई करावी, तसेच प्रवाशांच्या सुरक्षेच्या दृष्टीने सर्व बसेसची विशेष तपासणी मोहीम राबवावी, अशी मागणी नागरिकांकडून केली जात आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.