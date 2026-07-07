विदर्भ

Gadchiroli: धावत्या एसटी बसचा मागचा पत्रा पडला, निकृष्ट देखभाल व्यवस्थेवर नागरिकांचा तीव्र संताप

Rear Panel of Moving ST Bus Falls Off in Etapalli: गडचिरोली जिल्ह्यातील एटापल्ली येथे धावत्या एसटी बसचा मागील पत्रा अचानक निखळून पडल्याने मोठी दुर्घटना टळली.
Gadchiroli

Gadchiroli

esakal

सकाळ वृत्तसेवा
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एटापल्ली (जि. गडचिरोली): एटापल्ली शहरातील महात्मा फुले चौकात सोमवारी (ता. ६) सायंकाळच्या सुमारास गडचिरोली- बोलेपल्ली- अहेरी मार्गावर धावणाऱ्या अहेरी आगाराच्या मानव विकास मिशन बसच्या मागील भागाचा पत्रा अचानक निखळून पडला. या घटनेमुळे एक मोठी दुर्घटना थोडक्यात टळली आहे.

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