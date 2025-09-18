विदर्भ

Gadchiroli Maoist Explosives: माओवाद्यांचे लपवून ठेवलेले जुने स्फोटक साहित्य केले जप्त

Gadchiroli News: गडचिरोली जिल्ह्यात लेकुरबोडी जंगल परिसरात माओवादी लपवून ठेवलेले स्फोटक साहित्य पोलिसांनी विशेष मोहिमेत जप्त केले. या कारवाईत क्लेमोर, पावडर व वायर यांसारखे स्फोटक साहित्य मिळाले असून मोठा घातपात टळला.
सकाळ वृत्तसेवा
गडचिरोली : जिल्ह्यात माओवायांकडून शासनविरोधी घातपाताच्या कारवाया करून सुरक्षा दलांना हानी पोचविण्यासाठी विविध प्रकारचे शस्त्र व स्फोटक साहित्यांचा वापर केला जातो. या प्रकारचे साहित्य माओवाद्यांकडून वेगवेगळ्या ठिकाणी जंगल परिसरात जमिनीमध्ये पुरून ठेवले जात असते. अशाच पुरून ठेवलेले माओवाद्यांचे जुने स्फोटक साहित्य गडचिरोली पोलिसांनी अभियानादरम्यान जप्त केले आहे.

