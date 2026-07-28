विदर्भ

एफ-२ वाघिणीचा ‘फॅमिली टाइम’; चार बछड्यांनी वेधलं वन्यजीवप्रेमींचे लक्ष, पाहा VIDEO

Rare Wildlife Video Goes Viral : अभयारण्यातील एफ-२ वाघीण आपल्या चार गोंडस बछड्यांसह तलावाच्या काठावर निवांत विहार करताना दिसली.
F2 Tigress,

F2 Tigress,

esakal

Shubham Banubakode
Updated on

पवन गवई

नागपूर, ता. २८ : पावसामुळे हिरवाईने नटलेल्या उमरेड-पवनी-कहांडला वन्यजीव अभयारण्यात सध्या वन्यजीवांचे दर्शन वाढले असून, गोठणगाव प्रवेशद्वार परिसरातील तलावावर सोमवारी (ता. २७) सकाळी एक दुर्मीळ आणि मन मोहून टाकणारे दृश्य पाहायला मिळाले. अभयारण्यातील एफ-२ वाघीण आपल्या चार गोंडस बछड्यांसह तलावाच्या काठावर निवांत विहार करताना दिसली.

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