विदर्भ

Fake Degree Racket: बनावट पदवी रॅकेटचा तपास वेगात; आरोपीच्या नागपुरातील घरावर छापा; लॅपटॉप, कलर प्रिंटर जप्त

Police Raid Accused's House in Nagpur: नामांकित विद्यापीठांच्या बनावट पदवी व गुणपत्रिका विक्रीप्रकरणी दुर्गापूर पोलिसांनी नागपुरातील मानकापूर येथील घरावर छापा टाकला.
Fake Degree Racket

Fake Degree Racket

esakal

सकाळ वृत्तसेवा
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चंद्रपूर: नामांकित विद्यापीठांच्या बनावट पदवी व गुणपत्रिका तयार करून लाखो रुपयांना विकणाऱ्या रॅकेटचा तपास वेगाने सुरू आहे. दुर्गापूर पोलिसांनी आरोपी अक्षय खोब्रागडे याच्या नागपुरातील मानकापूर येथील घरावर छापा टाकून लॅपटॉप, कलर प्रिंटरसह बनावट कागदपत्रे तयार करण्याचे साहित्य जप्त केले. दरम्यान, कथित मास्टरमाइंड परिमल गौरकर याचे आणखी एक वाहनही पोलिसांनी ताब्यात घेतले आहे.

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