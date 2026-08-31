Fake Degree Racket: बनावट पदवी रॅकेटचा तपास वेगात; आरोपीच्या नागपुरातील घरावर छापा; लॅपटॉप, कलर प्रिंटर जप्त

चंद्रपूर: नामांकित विद्यापीठांच्या बनावट पदवी व गुणपत्रिका तयार करून लाखो रुपयांना विकणाऱ्या रॅकेटचा तपास वेगाने सुरू आहे. दुर्गापूर पोलिसांनी आरोपी अक्षय खोब्रागडे याच्या नागपुरातील मानकापूर येथील घरावर छापा टाकून लॅपटॉप, कलर प्रिंटरसह बनावट कागदपत्रे तयार करण्याचे साहित्य जप्त केले. दरम्यान, कथित मास्टरमाइंड परिमल गौरकर याचे आणखी एक वाहनही पोलिसांनी ताब्यात घेतले आहे..या प्रकरणात बनावट पदवी आणि गुणपत्रिका खरेदी करणाऱ्यांचीही माहिती पोलिसांकडून गोळा केली जात आहे. विशेष म्हणजे, आठवी, नववी आणि दहावीपर्यंत शिक्षण घेतलेल्या व्यक्तींनाही नामांकित विद्यापीठांच्या पदव्या आणि गुणपत्रिका लाखो रुपयांना विकण्यात आल्याचे तपासात समोर आले आहे. बनावट कागदपत्रांच्या माध्यमातून फसवणूक झाल्याचे लक्षात आल्यानंतर आता या रॅकेटमधील कथित ग्राहकांकडूनच आरोपींकडे पैसे परत करण्यासाठी तगादा सुरू झाला आहे..Kondoshi Swayambhu Mahadev: निसर्गाच्या कुशीत कोंडोशीचा स्वयंभू महादेव; नांगराच्या फाळातून प्रकटल्याची आख्यायिका; तीन नंदी लक्षवेधी.पदवी आणि गुणपत्रिकांसाठी लाखो रुपये मोजल्यानंतर कागदपत्रे बनावट असल्याचे समोर आल्याने संबंधितांमध्ये खळबळ उडाली आहे.दोन दिवसांपूर्वी दुर्गापूरचे पोलिस निरीक्षक संतोष शेगावकर यांच्या नेतृत्वाखालील पथकाने नागपुरातील एका हॉटेलमधून परिमल गौरकर आणि अक्षय खोब्रागडे यांना अटक केली. दोघांनाही न्यायालयाने पोलिस कोठडी सुनावली असून त्यांची चौकशी सुरू आहे. चौकशीदरम्यान बनावट पदवी आणि गुणपत्रिका तयार करण्याची पद्धत तसेच त्या कोणाकोणाला वितरित करण्यात आल्या, याबाबत महत्त्वाची माहिती पोलिसांच्या हाती लागल्याचे सांगण्यात येत आहे..खोब्रागडे याच्या मानकापूर येथील निवासस्थानीच लॅपटॉप आणि कलर प्रिंटरच्या साहाय्याने बनावट पदवी व गुणपत्रिका तयार केल्या जात असल्याची माहिती तपासातून समोर आली.यानंतर पोलिसांच्या पथकाने खोब्रागडेच्या घरावर छापा टाकला. या कारवाईत लॅपटॉप, कलर प्रिंटर, इलेक्ट्रॉनिक उपकरणे तसेच बनावट कागदपत्रे तयार करण्यासाठी वापरले जाणारे अन्य साहित्य जप्त केले. या साहित्याच्या आधारे पोलिसांकडून रॅकेटच्या कार्यपद्धतीचा अधिक तपास केला जात आहे. दरम्यान, या रॅकेटमधून बनावट पदवी आणि गुणपत्रिका मिळविणाऱ्यांमध्ये आठवी, नववी तसेच दहावी उत्तीर्ण व्यक्तींचाही समावेश असल्याचे तपासातून स्पष्ट झाले आहे. शिक्षणाची पात्रता नसतानाही नामांकित विद्यापीठांच्या पदव्या मिळविण्यासाठी संबंधितांनी मोठी रक्कम मोजल्याचे समोर येत आहे..Mumbai News: राजावाडी रुग्णालयात तीन अर्भकांचा मृत्यू, रुग्णालय प्रशासनाचे स्पष्टीकरण .आरोपींकडे पैसे परत करण्याची मागणीबनावट पदवी आणि गुणपत्रिका घेतल्यानंतर त्या बनावट असल्याचे लक्षात येताच अनेकांनी आरोपींकडे पैसे परत करण्याची मागणी सुरू केली आहे. त्यामुळे या रॅकेटमध्ये सहभागी असलेल्या कथित ग्राहकांचीही भूमिका आता पोलिसांच्या तपासाच्या केंद्रस्थानी आली आहे. या प्रकरणातील कथित मास्टरमाइंड परिमल गौरकर याचे आणखी एक चारचाकी वाहनही पोलिसांनी ताब्यात घेतले आहे. रॅकेटमधील आर्थिक व्यवहार, बनावट कागदपत्रांची विक्री, त्याचे लाभार्थी आणि या प्रकरणात आणखी कोणाचा सहभाग आहे, याचा तपास पोलिसांकडून सुरू आहे."बनावट पदवी आणि गुणपत्रिकांसाठी पैसे दिल्यानंतर फसवणूक झाल्याचे लक्षात आलेल्या अनेकांनी आरोपींकडे पैसे परत करण्यासाठी तगादा लावला आहे."- संतोष शेगावकर, पोलिस निरीक्षक, दुर्गापूर..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.