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Wardha News: दोन लाखांचे कर्ज झाले ११ लाखांचे विवंचनेत शेतकऱ्याचा मृत्यू; आता तरी कर्जमाफी मिळणार का?

Farmer Death Raises Fresh Questions Over Farm Loan Waiver: दोन लाखांच्या कर्जाची ११ लाखांपर्यंत वाढ; शेतकऱ्याच्या मृत्यूने कर्जमाफीची मागणी तीव्र
Farmer Dies Under Debt Burden as Two Lakh Loan Becomes Eleven Lakh Sparks Fresh Demand for Farm Loan Waiver in Maharashtra

Farmer Dies Under Debt Burden as Two Lakh Loan Becomes Eleven Lakh Sparks Fresh Demand for Farm Loan Waiver in Maharashtra

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
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वर्धा: कर्जफेडीची चिंता आणि बँकेच्या वसुलीचा तगादा यामुळे मानसिक तणावाखाली असलेले हेलोडी येथील शेतकरी वासुदेव सावरकर यांचे शुक्रवारी (ता.३०) सेवाग्राम रुग्णालयात उपचारादरम्यान निधन झाले. दोन लाख रुपयांच्या शेतीकर्जाचे तब्बल ११ लाख रुपये झाल्याने कर्जफेड कशी करावी, या विवंचनेत ते होते.

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