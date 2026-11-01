Wardha News: दोन लाखांचे कर्ज झाले ११ लाखांचे विवंचनेत शेतकऱ्याचा मृत्यू; आता तरी कर्जमाफी मिळणार का?

वर्धा: कर्जफेडीची चिंता आणि बँकेच्या वसुलीचा तगादा यामुळे मानसिक तणावाखाली असलेले हेलोडी येथील शेतकरी वासुदेव सावरकर यांचे शुक्रवारी (ता.३०) सेवाग्राम रुग्णालयात उपचारादरम्यान निधन झाले. दोन लाख रुपयांच्या शेतीकर्जाचे तब्बल ११ लाख रुपये झाल्याने कर्जफेड कशी करावी, या विवंचनेत ते होते..Young Trekker: वयाच्या दहाव्या वर्षी पदभ्रमंतीचे त्रिशतक; ओमराजेने सर केले २८ गड-किल्ले, ३०० ट्रेकची प्रेरणादायी कामगिरी. वासुदेव सावरकर यांच्याकडे पाच एकर शेती आहे. सन २०११-१२ मध्ये त्यांनी सिंदी येथील अलाहाबाद बँकेतून दोन लाखांचे कर्ज घेतले होते. मात्र, निकषांमध्ये हे कर्ज पात्र ठरले नसल्याने त्यांना कर्जमाफीचा लाभ मिळू शकला नाही. कालांतराने व्याज आणि इतर आकारांमुळे दोन लाख रुपयांच्या मूळ कर्जाची रक्कम वाढत जाऊन तब्बल ११ लाख रुपयांपर्यंत पोहोचल्याचे सांगण्यात येत आहे. पाच एकर शेती असलेल्या सावरकर यांच्यासाठी एवढ्या मोठ्या रकमेची परतफेड करणे अशक्यप्राय झाले होते..मागील तीन वर्षांपासून परिसरात दुष्काळसदृश परिस्थिती आणि सततची नापिकी असल्याने शेतीतून अपेक्षित उत्पन्न मिळत नव्हते. त्यामुळे कर्जाचा वाढता बोजा आणि कुटुंबाचा उदरनिर्वाह कसा करावा, या चिंतेने ते ग्रासले होते. ऑक्टोबर महिन्याच्या सुरुवातीलाच वासुदेव सावरकर यांनी सिंदी येथील अलाहाबाद बँकेत जाऊन आपली आर्थिक परिस्थिती बँक अधिकाऱ्यांसमोर मांडली होती. .माझ्याकडे कर्ज भरण्याची सोय नाही. मागील तीन वर्षांपासून सतत दुष्काळ सुरू आहे. शेतीतून उत्पन्न मिळत नसताना आता कर्ज कसे भरावे? अशी व्यथा त्यांनी व्यक्त केल्याचे सांगण्यात येते. बँकेच्या कर्जवसुलीच्या प्रक्रियेमुळे त्यांची चिंता आणखी वाढल्याचा आरोप होत आहे. .Chakan MIDC: चाकण एमआयडीसीतील कामगारांना दिवाळी गिफ्ट! कुणाला ३० हजार, तर कुणाला ५५ हजारांचा बोनस.दरम्यान, २२ ऑक्टोबर रोजी वासुदेव सावरकर यांच्या छातीत दुखू लागल्याने त्यांना सेवाग्राम रुग्णालयात दाखल करण्यात आले. मागील आठ दिवसांपासून त्यांच्यावर रुग्णालयात उपचार सुरू होते. उपचार सुरू असतानाच शुक्रवारी त्यांची प्राणज्योत मालवली. आता तरी शासन त्यांना संपूर्ण कर्जमाफी देऊन सातबारा कोरा करणार का, असा प्रश्न केला जात आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.