Tiger Attack: शेतातील काम करताना वाघाने अचानक केले हल्ला, ३८ वर्षीय अमोल नन्नावरे ठार; गावकऱ्यांनी दिली माहिती

Farmer Killed: शेतात काम करीत असतानाच वाघाने हल्ला करून एका शेतकऱ्याला ठार मारले. ही घटना बुधवारी सकाळी साडेअकरा वाजताच्या सुमारास भामडेळी येथे घडली. मृत शेतकऱ्याचे नाव अमोल बबन नन्नावरे (वय ३८ रा. भामडेळी, ता. भद्रावती) असे आहे.
सकाळ वृत्तसेवा
भद्रावती : शेतात काम करीत असतानाच वाघाने हल्ला करून एका शेतकऱ्याला ठार मारले. ही घटना बुधवारी (ता. २४) सकाळी साडेअकरा वाजताच्या सुमारास भामडेळी येथे घडली. मृत शेतकऱ्याचे नाव अमोल बबन नन्नावरे (वय ३८ रा. भामडेळी, ता. भद्रावती) असे आहे.

