Tiger Attack: शेतातील काम करताना वाघाने अचानक केले हल्ला, ३८ वर्षीय अमोल नन्नावरे ठार; गावकऱ्यांनी दिली माहिती

भद्रावती : शेतात काम करीत असतानाच वाघाने हल्ला करून एका शेतकऱ्याला ठार मारले. ही घटना बुधवारी (ता. २४) सकाळी साडेअकरा वाजताच्या सुमारास भामडेळी येथे घडली. मृत शेतकऱ्याचे नाव अमोल बबन नन्नावरे (वय ३८ रा. भामडेळी, ता. भद्रावती) असे आहे. .ताडोबा अंधारी व्याघ्र प्रकल्पात भामडेळी हे गाव येते. याच गावातील गट क्रमांक ४ येथे नन्नावरे यांची शेती आहे. बुधवार (ता. २४) अमोल बबन नन्नावरे हे शेतात काम करीत होते. .तेव्हाच शेताच्या परिसरात दबा धरून बसलेल्या वाघाने त्यांच्यावर हल्ला करून ठार केले. या घटनेची माहिती गावकऱ्यांनी वनविभागाला दिली. माहिती मिळताच वनपरिक्षेत्राधिकारी संतोष थिपे, पोलिस निरीक्षक योगेश पारधी यांच्यासह अन्य अधिकारी, कर्मचाऱ्यांनी घटनास्थळाला भेट दिली. घटनास्थळाचा पंचनामा करण्यात आला..मृताचे शव शवविच्छेदनाकरिता भद्रावती येथील ग्रामीण रुग्णालयात आणण्यात आले. दरम्यान, मृताची पत्नी प्रेमिला अमोल नन्नावरे हिला तातडीने ५० हजार रुपयांची मदत देण्यात आली..Hingana News : आदल्या दिवशी रुजू, दुसऱ्या दिवशी मृत्यू; छतावरून कोसळून कंत्राटी कामगाराचा मृत्यू.या घटनेच्या पार्श्वभूमीवर या परिसरात ट्रॅप कॅमेरे लावण्यात आले. गावकऱ्यांना शेतात काम करीत असताना सतर्क राहण्याच्या सूचना देण्यात आल्या.