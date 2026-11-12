Farmer Crop Loss: मोहळी-कोहळी येथील नामदेवराव काळे यांच्या साडेआठ एकरातील तूर, कपाशी नष्ट; ‘एक धोती घेऊ शकत नाही, हे प्रेस्टिज आहे कास्तकाराची’

मोहळी- कोहळी (जि. नागपूर): ‘एक धोती घेऊ नाही शकत, हे प्रेस्टिज आहे कास्तकाराची. काय साल काढनं? आनं कसा जेवणार?’ नामदेवराव बापूराव काळे म्हणाले. लक्ष्मीपूजनाच्या दिवशी त्यांच्या काटोल-कळमेश्वर मार्गावरील शेतीला मुख्यमंत्र्यांनी भेट दिली. ‘ईश्वकृपेने हे सगळे घडले’, या शब्दात त्यांनी आनंद व्यक्त केला. ‘मी स्वयम ओरिजनल शेतकरी आहे. साडेआठ एकराचा, ’ असे परवलीचे वाक्य ते वारंवार वापरत होते. लोहारी सावंगा येथे शेतकऱ्याच्या घरी मुक्काम करीत दिवाळी साजरी केल्यानंतर मुख्यमंत्री नागपूरला परतताना त्यांनी मोहळी-कोहळी शिवारातील नामदेवराव यांच्या शेतीला भेट दिली..Kolhapur Education Officer: कोल्हापूरच्या तत्कालीन शिक्षणाधिकारी मीना शेंडकर निलंबित; आर्थिक अनियमिततेच्या आरोपांवर शासनाचा मोठा निर्णय.नामदेवराव यांचे वय ७५ वर्षे. ते आणि त्यांची पत्नी इंदूबाई या दोघांनाही शेती करण्यात खूप आनंद मिळत असल्याचे ते सांगतात. बोलताना तो आनंद दोघांच्याही चेहऱ्यावर झळकताना दिसत होता. ‘एक धोती घेऊ शकत नाही, हे प्रेस्टिज आहे कास्तकाराची’ मोहळी- कोहळी ही दोन जुळी गावे आहेत. येथे चारशेच्या वर शेतकरी आहेत. बहुतेकांचे जीवन शेतीवरच अवलंबून आहे. अनेकांकडे संत्र्यांचे बगिचेही आहेत. नामदेवराव यांच्या घरी त्यांना भेटायला गेलो. त्यावेळी ते आणि इंदूताई दोघेही हवनला गेल्याचे त्यांच्या नातीने सांगितले. .निरोप धाडला तर ते लगेच परतले. ‘परमात्मा एक सेवक’ यांच्या आध्यात्मिक सेवेत असल्याचे त्यांच्या घराच्या भिंतीवरील फोटोंतून दिसले. नामदेवरावांनी मोहळी-कोहळी येथील शेतकऱ्यांची प्रातिनिधिक व्यथा मांडली. ‘ह्या साली माह्यासारखे कोरडवाहूवाले आधीचे मेले. आम्ही जात्यात, तर बगिचेवाले सुपात आहेत. तेही जास्त दिवस टिकणार नाहीत’, असे भविष्य नामदेवरावांनी वर्तविले. ‘माझ्या भावानं विहीर खंदून दिली. पाणी नाही लागले. ओलित नशिबात नाही. यंदा पावणेदोन लाख रुपये लागतीले खर्च आला. तुरी हातच्या गेल्या. साडेआठ एकरात क्विंटलभर भी कापूस व्हणार नाही. रोह्यी-डुकरं बी पाचवीला पुजले आहे..’ तलावातल्या मोटारी काढल्या, एमएसईबी कनेक्शन देत नाही ‘आमच्या भागातील बऱ्याच शेतकऱ्यांच्या मोटारी तलावात लावल्या होत्या. त्या मोटारी जबरदस्तीने काढायला लावल्या. ज्यांच्या मोटारी काढल्या ते बगिचेवाले आता वाचू नाही शकत. त्यांचे बगिचे वाळल्याशिवाय नाही राहणार. बोअर करण्यासाठी महिनाभर ढिलाई दिली. बोअर करून उपयोग काय? एमएसईबी कनेक्शनही देत नाही. झिलप्याकडच्या काही शेतकऱ्यांनी बोअर केले; परंतु त्यांना कनेक्शन देण्यास एमएसईबीने नकार दिला, ’ अशी माहिती अतुल गुंटेवार यांनी दिली..कार्यकर्तेच पुढे-पुढे करत होतेप्रमोद पांदन म्हणाले, ‘‘शेतकऱ्यांना राशनचा थोडासा आधार होता. गावातील पन्नास टक्के शेतकऱ्यांची नावे राशनमधून काढून टाकली. काय तर कोणाकडे गाडी आहे, कोणाकडे मशीन आहे. शेतकऱ्याने मोटारसायकल वापरायची नाही काय? मुख्यमंत्र्यांसोबत जास्त बोलायचा टाईमच भेटला नाही. कार्यकर्तेच पुढे-पुढे करत होते. पोलिसवाले हाकलत होते.’’ इंदूताई म्हणाल्या, ‘‘मी होती शेतात; पण मी नायी गेली. बाईमाण्साचं काय काम तिकडे; पण चांगलं झालं मुख्यमंत्री आले.’.MPSC Success Story: शेतकरी कुटुंबातील लेकाची भरारी! PSI, नायब तहसीलदार ते DySP जिद्दीचा प्रवास; शिवप्रसाद पारवेंची स्वप्नपूर्तीची प्रेरणादायी कहाणी...‘शेतकऱ्यांकडून जीएसटी घेऊ नये'पोलिस पाटील प्रमोद पांदन आणि शेतकरी अतुल गुंटेवारही नामदेवराव यांच्या घरी आले होते. मुख्यमंत्र्यांसोबत दोन वाक्ये बोलण्याची संधी मिळाल्याचे अतुलने सांगितले. ते म्हणाले, ‘‘मी काही उपाय सुचविण्याचा प्रयत्न केला. शेतकऱ्यांकडून जीएसटी घेऊ नये. बियाणे, खते, कीटकनाशके आणि शेतीपयोगी साहित्य हे घरी वापरासाठी थोडी घेतले जाते. मग त्यावर जीएसटी का? इथे सरकार मारते, तिकडे व्यापारी मारते. ठिबक सिंचनाचे साहित्य शंभर टक्के अनुदानावर शंभर टक्के शेतकऱ्यांना द्यावे. शेतकऱ्यांची जात आणि कॅटेगिरी पाहू नये.’’ प्रमोद पांदन म्हणाले, ‘‘पाच हजाराने काय होते. हेक्टरी ३० हजार रुपये भरपाई द्यावी.’’.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.