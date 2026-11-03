Farmer Protest: दुष्काळाच्या झळांविरोधात शेतकऱ्यांचा आक्रोश ; हेक्टरी एक लाख रुपये मदत द्या; शेतकरी, शेतमजूर व कारंजात भव्य मोर्चा

कारंजा : दुष्काळाच्या झळांनी होरपळलेल्या शेतकरी, शेतमजूर, कामगार आणि सर्वसामान्य नागरिकांच्या विविध मागण्यांसाठी सोमवारी (ता. २) कारंजा शहरात शेतकरी एल्गार समिती, वाशीम जिल्ह्याच्या वतीने आक्रोश मोर्चा काढण्यात आला. दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांना प्रति हेक्टर एक लाख रुपये आर्थिक मदत, शेतमजूर व कामगारांना प्रति कुटुंब २५ हजार रुपयांचे सहाय्य, कर्ज व वीजबिल माफी, तसेच पिण्याचे पाणी आणि जनावरांसाठी चारा उपलब्ध करून देण्याच्या मागण्यांनी शासनाचे लक्ष वेधण्यात आले. .शेतकरी एल्गार समितीचे मार्गदर्शक डॉ. पंकज काटोले यांच्या नेतृत्वात या मोर्चाचे आयोजन करण्यात आले होते. झाशी राणी चौक, बायपास येथून सोमवारी (ता. २) रोजी दुपारी १२ वाजता मोर्चाला सुरुवात झाली. शहरातून मार्गक्रमण करीत मोर्चाने विविध मागण्यांचा जोरदार आवाज बुलंद केला..यंदाच्या दुष्काळामुळे शेतीचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले असून, खरीप हंगामातील पिकांनी अपेक्षित उत्पादन न दिल्याने शेतकऱ्यांचे आर्थिक गणित कोलमडल्याची भूमिका आंदोलकांनी मांडली. शेतीतील वाढता खर्च, उत्पादनातील घट आणि आर्थिक संकटामुळे शेतकरी कर्जाच्या ओझ्याखाली दबला असल्याने शासनाने केवळ आश्वासनांवर न थांबता तातडीने ठोस आर्थिक मदत जाहीर करावी, अशी मागणी करण्यात आली. दुष्काळाचा फटका केवळ शेतकऱ्यांपुरता मर्यादित नसून शेतमजूर, छोटे व्यावसायिक आणि रोजंदारीवर काम करणाऱ्या कुटुंबांनाही बसत आहे.त्यामुळे शेतमजूर आणि इतर कामगारांना प्रति कुटुंब २५ हजार रुपये आर्थिक साहाय्य देण्यात यावे, अशी मागणी मोर्चातून करण्यात आली. ग्रामीण भागातील महिला बचत गटांनी बँका आणि सूक्ष्म वित्त संस्थांकडून घेतलेले कर्ज माफ करावे, अशी मागणीही यावेळी करण्यात आली. एपीएल, बीपीएल आणि अंत्योदय शिधापत्रिकाधारकांना प्रतिव्यक्ती १० किलो धान्य देण्यात यावे, अशीही मागणी करण्यात आली. कोरडा दुष्काळ संपेपर्यंत शेतकरी, शेतमजूर आणि इतर कामगारांची घरगुती वीजबिले पूर्णपणे माफ करावीत, अशी भूमिका आंदोलकांनी घेतली. या मोर्चात शेतकरी नेते रविकांत तुपकर, विष्णुपंत भुतेकर, दामू अण्णा इंगोले, श्रीधर पाटील, पंकज काटोले, भारत भगत आणि राजूभाऊ अवताडे यांच्यासह इतर प्रमुख वक्ते उपस्थित होते..कर्जाच्या हप्त्यातून करा सुटकाट्रॅक्टर आणि इतर वाहने खरेदी केलेल्या शेतकऱ्यांवर कर्जाचे हप्ते फेडण्याचा मोठा ताण असल्याने अशा कर्जावरील व्याज एक वर्षासाठी माफ करून कर्जाचे हप्ते स्थगित करावेत, अशी मागणी करण्यात आली. ग्रामीण भागातील नागरिकांसाठी पिण्याच्या पाण्याची, तसेच जनावरांसाठी चारा आणि पाण्याची तातडीने व्यवस्था करण्याची मागणीही करण्यात आली.तहसीलदारांमार्फत मुख्यमंत्र्यांना निवेदनदुष्काळाच्या पार्श्वभूमीवर शेतकरी, शेतमजूर, महिला बचत गट आणि सर्वसामान्य कुटुंबांच्या प्रश्नांना एकत्रितपणे वाचा फोडण्यासाठी या मोर्चाचे आयोजन करण्यात आले. दुष्काळग्रस्तांच्या विविध मागण्यांची शासनाने गांभीर्याने दखल घेऊन तातडीने मदतीचे निर्णय घ्यावेत, अशी मागणी करीत विविध मागण्यांचे निवेदन तहसीलदारांमार्फत मुख्यमंत्र्यांना सादर करण्यात आले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.