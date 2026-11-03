विदर्भ

Farmer Protest: दुष्काळाच्या झळांविरोधात शेतकऱ्यांचा आक्रोश ; हेक्टरी एक लाख रुपये मदत द्या; शेतकरी, शेतमजूर व कारंजात भव्य मोर्चा

Washim Farmers : दुष्काळग्रस्त शेतकरी, शेतमजूर आणि कामगारांच्या मागण्यांसाठी कारंजा शहरात शेतकरी एल्गार समितीच्या वतीने आक्रोश मोर्चा काढण्यात आला. शेतकऱ्यांना प्रतिहेक्टर एक लाख रुपये मदत, कर्जमाफी, वीजबिल माफी आणि चारा-पाण्याची व्यवस्था करण्याची मागणी करण्यात आली.
Farmers and workers participate in a protest march in Karanja demanding drought relief.

Farmers and workers participate in a protest march in Karanja demanding drought relief.

esakal

सकाळ वृत्तसेवा
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कारंजा : दुष्काळाच्या झळांनी होरपळलेल्या शेतकरी, शेतमजूर, कामगार आणि सर्वसामान्य नागरिकांच्या विविध मागण्यांसाठी सोमवारी (ता. २) कारंजा शहरात शेतकरी एल्गार समिती, वाशीम जिल्ह्याच्या वतीने आक्रोश मोर्चा काढण्यात आला. दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांना प्रति हेक्टर एक लाख रुपये आर्थिक मदत, शेतमजूर व कामगारांना प्रति कुटुंब २५ हजार रुपयांचे सहाय्य, कर्ज व वीजबिल माफी, तसेच पिण्याचे पाणी आणि जनावरांसाठी चारा उपलब्ध करून देण्याच्या मागण्यांनी शासनाचे लक्ष वेधण्यात आले.

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