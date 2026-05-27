Palandur News : कर्जाला कंटाळून शेतकऱ्याने संपविले जीवन? विषारी औषध घेतल्याचा संशय

पालांदूर - पळसगाव येथील एका ४२ वर्षीय शेतकऱ्याने कर्जबाजारीपणा व आर्थिक विवंचनेतून विषारी औषध प्राशन करून संपविले जीवन. पालांदूर पोलिसांनी अकस्मात मृत्यूची नोंद करून तपास सुरू केला आहे. सत्येवान पंढरी वडीकार (वय-४२) असे मृतकाचे नाव आहे..मिळालेल्या माहितीनुसार, सत्येवान वडीकार यांनी शेती तसेच इतर कारणांसाठी त्यांनी खासगी संस्थांकडून कर्ज घेतले होते. मात्र शेतीचे उत्पन्न समाधानकारक न झाल्याने कर्जफेड करणे कठीण झाले होते. कर्जफेडीसाठी त्यांच्या कुटुंबीयांनी काही महिन्यांपूर्वी अर्धा एकर शेतीही विकल्याची माहिती समोर आली आहे. तरीदेखील कर्जाचा ताण कायम असल्याने ते गेल्या काही दिवसांपासून मानसिक तणावात असल्याचे नातेवाईकांनी पोलिसांना सांगितले आहे..दरम्यान, सत्येवान वडीकार हे मानेगाव येथे सुरू असलेल्या हायवेच्या कामावर मजुरीसाठी जात होते. मंगळवारी सकाळी साडेसात वाजताच्या सुमारास ते कामावर जात असल्याचे सांगून मोटारसायकलने घरातून निघाले; मात्र रात्री उशिरापर्यंत घरी परतले नाहीत. नातेवाईकांनी गावासह परिसरात शोध घेतला, पण त्यांचा शोध लागला नाही.बुधवारी सकाळी पळसगाव शिवारातील विलास उध्दव सार्वे यांच्या शेताजवळ त्यांची मोटारसायकल आढळून आली. त्यानंतर परिसरात शोध घेतला असता शेतातील बांधाजवळ सत्येवान वडीकार मृतावस्थेत पडलेले दिसून आले..त्यांच्या तोंडातून औषधासारखा वास येत असल्याने विषारी द्रव्य प्राशन केल्याचा संशय व्यक्त करण्यात येत आहे.या घटनेमुळे पळसगाव परिसरात हळहळ व्यक्त होत असून, कर्जाच्या वाढत्या ओझ्यामुळे ग्रामीण भागातील शेतकरी मानसिक तणावाखाली असल्याचे वास्तव पुन्हा समोर आले आहे.या प्रकरणाचा पुढील तपास पोहवा समीर झलके करीत आहेत.