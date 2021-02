अवकाळी पावसाच्या अंदाजाने शेतकरी धास्तावला; गहू आणि हरभरा उत्पादकांसमोर पुन्हा संकट

अमरावती ः हवामान खात्याने दिलेल्या अवकाळी पावसाच्या अंदाजाने गहू व हरभरा उत्पादक शेतकरी चांगलाच धास्तावला आहे. खरीप हंगामात पावसाच्या लहरीपणामुळे पोळलेल्या शेतकऱ्यांसमोर या अंदाजाने पुन्हा एकदा संकट उभे ठाकले आहे. यावर्षी खरीप हंगामात पावसामुळे सोयाबीन, कापूस, मूग व उडदासह तुरीचे मोठे नुकसान झाले आहे. रब्बी हंगामातील गहू व हरभऱ्यावर शेतकऱ्यांची भिस्त अवलंबली आहे. हरभऱ्याची पेरणी यंदा गव्हाच्या तुलनेत अधिक असून काही भागांतील हरभरा कापणीवर आला आहे, तर काही ठिकाणी तो विक्रीसही आला आहे. गव्हाची पेरणी आटोपली असून काही भागांतील गहू ओंबीवर आला आहे. गव्हाला सर्वाधिक धोका गारपिटीचा असून अवकाळी पावसासोबत गारपिटीचीही शक्‍यता वर्तवण्यात आल्याने शेतकऱ्यांचे हार्टबिट वाढले आहे. मित्राची धडपड सुरूच होती, पण नियती कठोर झाली; उपचारापूर्वीच मित्राने मित्राच्या पाठीवर सोडले प्राण हवामान खात्याने दिलेल्या माहितीनुसार विदर्भातील गेल्या काही दिवसांत वेर्स्टन डिस्टर्बंसमुळे खाली उतरलेले तापमान आता पुन्हा चढू लागले आहे. दक्षिणेकडून वारे वाहण्यास सुरुवात झाल्याने तापमानात वाढ होऊ लागली आहे. मध्य महाराष्ट्रावर 900 मीटर उंचीवर वाहत असलेले चक्राकार वारे आणि येथून केरळपर्यंत असलेली कमी दाबाची द्रोणीय स्थिती, सोबतच पूर्वेकडून हवेच्या खालच्या स्तरात वाहत असलेले बाष्पयुक्त वारे, या सर्व हवामान शास्त्रीय परिस्थितीमुळे 16 व 17 फेब्रुवारीला विदर्भात तुरळक ठिकाणी गडगडाट आणि विजांसह हलक्‍या मध्यम पावसाची शक्‍यता आहे. तसेच एखाद दोन ठिकाणी गारपीट होण्याची शक्‍यता आहे. वातावरणातील बदल शेतकऱ्यांच्या मुळावर उठला असून 16 फेब्रुवारीस पूर्व विदर्भात मेघगर्जनेसह पाऊस पडण्याची शक्‍यता आहे. तर 17 व 18 फेब्रुवारीस पश्‍चिम विदर्भ व मराठवाड्यातील काही ठिकाणी वादळी पाऊस राहील. तसेच तुरळक भागात गारपिटीची शक्‍यता आहे. संपादन - अथर्व महांकाळ

