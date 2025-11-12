Cotton Registration: 'हिंगणघाट येथील शेतकऱ्यांनी बंद पाडली कापूस नोंदणी'; पहिल्या दिवशी ५२३ वाहनांद्वारे कापसाची आवक

हिंगणघाट: शेतकऱ्यांनी कापसाला खुल्या बाबजारात किमान सरसकट सात हजार रुपये प्रति क्विंटल दर खासगी व्यापाऱ्यांनी द्यावा, अशी मागणी करून कापूस लिलाव बंद पाडला. सभापती सभापती अॅड. सुधीर कोठारी यांनी समितीचे उपसभापती हरीश वडतकर व संचालक, सचिव यांना शेतकऱ्यांशी व व्यापाऱ्यांशी चर्चा करून मार्ग काढावा असे सुचीत केले. शेतकरी व व्यापाऱ्यांशी चर्चा करून परत लिलाव प्रक्रिया सुरू करण्यात आली..Leopard Attack: होत्या गाई म्हणून वाचल्या बाई ! 'टाकळी हाजी येथे बिबट्याचा महिलेवर हल्ला'; गायीच्या प्रतिहल्ल्याने वाचला जीव...येथील बाजार समितीमध्ये २०२५-२६ या हंगामातील खासगी व केंद्र शासनामार्फत आधारभूत दराने कापूस खरेदीचा प्रारंभ सोमवारी (ता.१०) झाला. पहिल्याच दिवशी ५२३ वाहनांद्वारे कापसाची आवक झाली. यावेळी नोंदणीवरून संतापलेल्या शेतकऱ्यांनी थेट कापूस लिलाव बंद पाडला. .शेतकरी अनिल गजानन तिमांडे रा. ऊसेगाव ता. समुद्रपूर यांनी सीसीआयद्वारा उपलब्ध करून दिलेल्या कपास किसान अॅपवरील संपूर्ण प्रक्रियेची पूर्तता केल्यामुळे व त्यांचा कापूस प्रती क्विंटल ७८६६.७० दराने खरेदी केला. उर्वरित वाहनातील कापूस शेतकऱ्यांनी खुल्या लिलावामध्ये खासगी व्यापाऱ्यांना विक्री केला. शेतकऱ्यांना खुल्या लिलावामध्ये जास्तीत जास्त ७,०९१ तर कमीतकमी ६,४०० रुपये प्रति क्विंटल मालाची प्रत व त्यामधील असलेला ओलावा लक्षात घेऊन दर देण्यात आले. .Mahabaleshwar News: 'महाबळेश्वरमध्ये मध्यरात्री टपरीवर कारवाई'; आचारसंहितेचा फायदा घेत व्यावसायिकाचा प्रताप; प्रशासनाने डाव हाणून पाडला.प्रारंभ समितीचे सभापती अॅड. सुधीर कोठारी यांच्या हस्ते झाला. प्रथम कापूस आणणारे शेतकरी मारोती रामाजी धस रा. वाघोली यांचा शॉल व श्रीफळ देऊन सत्कार केला. यावेळी माजी आमदार प्रा. राजू तिमांडे, उपसभापती हरीश वडतकर, सीसीआयचे ग्रेडर सुमीत देशमुख, संचालक मधुसूदन हरणे, उत्तमराव भोयर, प्रफुल्ल बाडे, ओमप्रकाश डालिया, राजेश मंगेकर, डॉ. निर्मेश कोठारी, पंकज कोचर तसेच मोठ्या संख्येने शेतकरी बांधव उपस्थित होते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.