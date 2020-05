शेतकरी वळले नगदी पिकाकडे, पिकही भरघोस आणि खरेदी केंद्रालाही मंजुरी

अर्जुनीमोरगाव (जि. गोंदिया) : शेतकऱ्यांना समृद्ध करण्यासाठी आमदार मनोहर चंद्रिकापूरे यांनी नगदी पिकाकडे वळावे, असा सल्ला शेतकऱ्यांना दिला असून यावर्षी रब्बी पीक म्हणून मका घेण्यासाठी आग्रही भूमिका घेतली. त्यांनी स्वतःची जबाबदारी पार पाडून सतत प्रयत्नरत राहून मका खरेदी केंद्र मंजूर केले. त्यांच्या प्रयत्नांना यश आले असून, आता तालुक्‍यात मका खरेदी केंद्र सुरू होणार असल्याने शेतकरी आनंदात आहेत. अवश्य वाचा - होऽऽ...होऽऽ...तुम्हाला पाहिजे तो ब्रॅण्ड तासाभरात मिळून जाईल, मात्र... तालुक्‍यात सुमारे 500 हेक्‍टरवर मकापिकाची लागवड झाली असून, पीक सुध्दा चांगले आले आहे. परंतु, बाजारपेठेत कमी भावाने होत असलेली मागणी लक्षात घेत आमदार मनोहर चंद्रिकापूरे यांनी अन्न व नागरी पुरवठामंत्री छगन भुजबळ यांचेकडे मका खरेदी केंद्र सुरू करावे. अशी आग्रही भुमिका मांडली. त्याअनुषंगाने अन्न व नागरीपुरवठा विभागाचे सहसचिव सुपे यांनी भ्रमणध्वनीवरून बोलताना सरकारकडून परवानगी मिळाल्याचे सांगितले. तसेच मका खरेदी केंद्र सुरू होण्यासंबंधीचे आदेश शासनाव्दारे उद्या निर्गमित होणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. तथापि, 1 हजार 760 रूपये प्रती क्‍विंटल भावाने मका खरेदी होणार असल्याने शेतकऱ्यांची आर्थिक स्थिती सबळ होणार आहे. असे त्यांनी सांगितले. तर आमदार चंद्रिकापूरे यांनी यापुढे आपण नगदी पीक घेऊन शेतकऱ्यांना समृध्द करणार असल्याचे सांगितले. मका खरेदी केंद्र सुरू करण्यासंदर्भात राका तालुकाध्यक्ष लोकपाल गहाणे, किशोर तरोणे, अर्जुनीमोर नगरपंचायतीचे अध्यक्ष किशोर शहारे, राकेश जायस्वाल, उद्धव मेहंदळे, रतीराम राणे, सिरेगावबांधचे सरपंच हेमकृष्ण संग्रामे, योगराज हलमारे यांनी अभिनंदन केले.

