गावाच्या समस्यांना झाले त्रस्त; त्यांनी चक्क 20 फुट विहिरीत सुरू केले उपोषण

संग्रामपूर (जि.बुलडाणा) : येथील नगरपंचायत मधील माजी नगराध्यक्ष यांचे वार्ड मधील विविध समस्याबाबत दोन तरुणांनी विहिरीत 20 फुट खोलीवर 4 मार्चचे पहाटे 2 वाजता पासून उपोषणाला सुरुवात केली आहे.



संग्रामपूर शहरामध्ये नांदुरा अर्बन बँकजवळ तहसील कॉर्टरच्या विहिरीमध्ये रात्री 2 वाजता उपोषणाला सुरुवात झाली आहे. वार्ड क्रमांक 7 मधील विविध मागण्या पूर्ण होई पर्यंत हे उपोषण सुरूच राहणार असल्याचे सांगण्यात आले आहे. यामध्ये तहसील कॉर्टरचे सांडपाणीमुळे होत असलेला त्रास, नाल्यांचे काम अपूर्ण असल्याने सर्वत्र असलेली अस्वच्छता पाहता नागरिकांचे आरोग्य धोक्यात येत आहे. वार्डात सिमेंटचा पक्का रस्ता नसल्याने पावसाळ्यात नागरिकांना त्रास सहन करावा लागतो. महत्त्वाची बातमी - सोशल मीडियावरुन देहविक्रीचा व्यापार माता रमाई घरकुल योजनेचे पैसे थकीत असल्याने लाभार्थी अडचणीत आले आहेत. ते पैसे लवकर मिळाले पाहिजेत. अश्या मागण्यांना घेऊन सौरभ बावस्कर आणि विकी भटकर या दोन तरुणांनी रात्रीचे पहाटे उपोषणाला सुरुवात केली आहे. जो पर्यंत ह्या सर्व मागण्या मान्य होत नाहीत, तो पर्यंत उपोषण सुरूच राहणार असेही बोलताना सांगितले आहे. विहिरीत उपोषनास बसल्याने चांगलीच चर्चा रंगत आहे.

