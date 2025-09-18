विदर्भ

Nagpur Bus Accident: नागपूरमध्ये स्टारबसवर मोटारसायकल आदळली, युवकाचा मृत्यू

Accident News: गिट्टीखदान पोलिस ठाण्याच्या हद्दीत असलेल्या सेमिनरी हिल्स परिसरातील बुधवारी सायंकाळी ६ वा.च्या सुमारास एलएडी कॉलेजसमोर स्टार बसवर भरधाव मोटारसायकल आदळली.या अपघातात एक युवक गंभीर जखमी झाल्याने त्याचा मृत्यू झाला.
सकाळ वृत्तसेवा
नागपूर : गिट्टीखदान पोलिस ठाण्याच्या हद्दीत असलेल्या सेमिनरी हिल्स परिसरातील बुधवारी सायंकाळी ६ वा.च्या सुमारास एलएडी कॉलेजसमोर स्टार बसवर भरधाव मोटारसायकल आदळली.

