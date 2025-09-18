Nagpur Bus Accident: नागपूरमध्ये स्टारबसवर मोटारसायकल आदळली, युवकाचा मृत्यू

नागपूर : गिट्टीखदान पोलिस ठाण्याच्या हद्दीत असलेल्या सेमिनरी हिल्स परिसरातील बुधवारी सायंकाळी ६ वा.च्या सुमारास एलएडी कॉलेजसमोर स्टार बसवर भरधाव मोटारसायकल आदळली. .या अपघातात एक युवक गंभीर जखमी झाल्याने त्याचा मृत्यू झाला. याशिवाय जखमी अतुल व हर्ष यांची प्रकृती चिंताजनक असून, त्यांच्यावर मेयोमध्ये उपचार सुरू आहेत.यश पौनीकर (वय २१ रा. लालगंज) असे मृतकाचे तर हर्ष राजेश मौदेकर (वय २१ रा.लालगंज) आणि अतुल घनश्याम कपाटे (वय २२ रा. जुनी मंगळवारी) अशी जखमींची नावे आहेत..पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, बुधवारी सायंकाळी बसचालक संतोष उईके एमएच-४९- बीझेड- २७६२ या क्रमांकाची आपली बस फ्रेण्ड्स कॉलनी परिसरातून पिपळा फाटा या मार्गाने घेऊन जात होता..Accident News: नवी मुंबईत अपघाताचे सत्र, तिघांचा मृत्यू .सेमिनरी हिल्स परिसरात एलएडी हिल्स कॉलेज समोर समोरुन एमएच-४९-व्ही ८०२५ या क्रमांकाच्या मोटारसायकलवर यश पौनिकर आणि त्याचे मित्र ट्रिपल सिट जात होते. परंतु अचानक मोटारसायकल अनियंत्रित झाल्याने ती बसच्या समोरील भागावर आदळली यामध्ये तिघेही गंभीर जखमी झाले. यातील एकाचा मृत्यू झाला. पोलिस आधिक तपास करीत आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.