Buldhana Accident: बुलडाणा देऊळघाट मार्गावर भीषण अपघात; दुचाकीस्वाराचा जागीच मृत्यू, दोघे गंभीर जखमी

बुलडाणा : समोरून येणाऱ्या मालवाहू वाहनाला समोरासमोर धडक होऊन झालेल्या भीषण अपघातात दुचाकीस्वार युवक जागीच ठार तर दोघे गंभीर जखमी झाल्याची घटना देऊळघाट मार्गावर शनिवारी रात्री ७:४५ वाजेच्या सुमारास घडली. .रवी रामेश्वर गिरी (२७ वर्ष) असे अपघातात ठार झालेल्या तरुणाचे नाव आहे. गणेश रामदास दांडगे (२६ वर्ष), भागवत विलास पवार (२६ वर्ष) अशी गंभीर जखमी झालेल्या दोघांची नावे आहेत. तिघेही दहिद बु. येथील रहिवासी आहेत. .काही वैयक्तिक कामानिमित्त शहरात आलेले तिघे जण आपल्या (एमएच २८ एएल ३४४६) क्रमांकाच्या दुचाकीने घराकडे निघाले होते..दरम्यान, बुलडाणा शहरातील धाड नाका परिसरात वळण घेतल्यानंतर काही अंतरावरच समोरून येणाऱ्या (एमएच २१ बीएच ६६९५) क्रमांकाच्या पीकअप वाहनाला त्यांची धडक झाली. हा अपघात इतका भीषण होता की, दुचाकी चालविणारा रवी गिरी याचा जागीच मृत्यू झाला..Kej Accident : भरधाव कारची पुलाला धडक; कारमधील दोघे जण ठार.माहिती मिळताच शहर पोलिस स्टेशनचे साहाय्यक पोलिस निरीक्षक राजपूत व इतर कर्मचारी घटनास्थळी दाखल झाले होते. मृतकासह जखमींना सामान्य रुग्णालयात नेण्यात आले. यादरम्यान, बुलडाण्याचे आमदार संजय गायकवाड, युवानेते मृत्युंजय गायकवाड व पृथ्वीराज गायकवाड, ओमसिंग राजपूत यांनी मदतकार्य केले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.