Vidarbha FDA Raids : वर्ध्यात ‘पतंजली’ सुपर मार्टवर छापा, तर यवतमाळमध्ये पान टपऱ्यांवर कारवाई; विदर्भात FDA ची धडक मोहीम

विदर्भात अन्न व औषध प्रशासनाने (एफडीए) धडक कारवाईची मोहीम उघडली असून वर्धा आणि यवतमाळ जिल्ह्यांमध्ये केलेल्या छाप्यांमुळे व्यापारी व विक्रेत्यांमध्ये खळबळ उडाली आहे. आक्षेपार्ह दावे करणारी औषधे, खर्रा, संशयित ज्यूस आणि भेसळीच्या संशयातील मसाला पावडर असा लाखोंचा मुद्देमाल यावेळी जप्त करण्यात आला आहे..वर्ध्यातील सेवाग्राम मार्गावरील महिलाश्रम परिसरातील पतंजली चिकित्सालय व आयुर्वेदिक सुपर मार्टवर एफडीएने सोमवारी अचानक छापा टाकला. विविध गंभीर आजारांवर उपचाराचे दावे करणारी औषधे विकली जात असल्याची माहिती प्रशासनाला मिळाली होती. तब्बल तीन तास चाललेल्या तपासणीत औषधे आणि जादूटोणादी आक्षेपार्ह जाहिराती कायदा १९५४ चे उल्लंघन होत असल्याचे निदर्शनास आले. या कारवाईत ४४ हजार ७८१ रुपयांचा औषधसाठा जप्त करण्यात आला..Wardha: बीडमधील ठेकेदार तुकाराम मुंडेंचं ५ कोटींच्या खंडणीसाठी अपहरण, पोलिसांनी वर्ध्यातून केली सुटका.दुसरीकडे, यवतमाळ शहरातही एफडीएने पानटपऱ्या, ज्यूस सेंटर आणि मसाला निर्मिती केंद्रांवर धडक छापेमारी केली. विविध पानटपऱ्यांमधून सुमारे २२ हजार रुपयांचा माल जप्त करण्यात आला. तसेच खर्रा तयार करण्यासाठी वापरण्यात येणारी मशीनही ताब्यात घेण्यात आली..शारदा चौक परिसरातील एका न्यूट्रिशनल ज्यूस विक्री केंद्रातून सुमारे एक लाख रुपयांचे साहित्य जप्त करण्यात आले असून विविध नमुने तपासणीसाठी पाठविण्यात आले आहेत. तर बोबडे ले-आउट परिसरातील मसाला निर्मिती केंद्रावर छापा टाकून भेसळीच्या संशयावरून १८ हजार रुपयांची मिरची पावडर जप्त करण्यात आली आहे..Yavatmal: ग्रामपंचायत कार्यालयाला कुलूप ठोकणार्यांवर फौजदारी.राज्याचे अन्न व औषध प्रशासन आयुक्त तुकाराम मुंडे यांनी पदभार स्वीकारल्यानंतर विभागाने अवैध व भेसळयुक्त पदार्थांविरोधात आक्रमक भूमिका घेतली आहे. या कारवायांमुळे नियमबाह्य व्यवसाय करणाऱ्यांमध्ये भीतीचे वातावरण निर्माण झाले असून शहरातील अनेक पानटपऱ्यांनी मंगळवारी शटर बंद ठेवल्याचे चित्र पाहायला मिळाले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.