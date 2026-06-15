विदर्भ

FDA चा छापा; ५५ हजाराचा गुटखा जप्त, पण मकोकाअंतर्गत गुन्हा नाही, तुकाराम मुंढेंचे आदेश असतानाही टाळाटाळ?

FDA Seizes Gutkha Worth Rs 55,000 in Buldhana : अन्न व औषध प्रशासनाच्या पथकाने छापा टाकून महाराष्ट्रात प्रतिबंधित असलेल्या सुमारे ५४ हजार रुपयांच्या गुटखा पुड्या जप्त केल्या आहेत. या प्रकरणी एका आरोपीला पोलिसांनी ताब्यात घेतले आहे.
FDA Seizes Gutkha Worth Rs 55,000 in Buldhana

FDA Seizes Gutkha Worth Rs 55,000 in Buldhana

esakal

सकाळ वृत्तसेवा
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देऊळगाव राजा (बुलढाणा) : तालुक्यातील देऊळगाव मही येथील एका किराणा दुकानावर अन्न व औषध प्रशासनाच्या पथकाने छापा टाकून महाराष्ट्रात प्रतिबंधित असलेल्या सुमारे ५४ हजार रुपयांच्या गुटखा पुड्या जप्त केल्या आहेत. या प्रकरणी एका आरोपीला पोलिसांनी ताब्यात घेतले आहे.

प्राप्त माहितीनुसार, देऊळगाव मही येथून मिळालेल्या गुप्त माहितीच्या आधारे अन्न सुरक्षा अधिकारी तथा अन्न व औषध प्रशासन, बुलढाणा येथील अधिकाऱ्यांनी देऊळगाव राजा तालुक्यातील देऊळगाव मही येथील जनता किराणा दुकानावर पंचांसमक्ष छापा टाकला.

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